陸疫情爆！學者估「春節後累積5.5億例」死亡210萬　開小三通要審慎

▲外界關注小三通是否能在春節前復航。（資料照／記者林名揚翻攝）

文／中央社

台大公衛學院教授陳秀熙今天表示，金門與連江縣COVID-19累積感染率分別為16%與26%，低於台灣本島的37%，自然感染形成的社區保護力較不足，應審慎選擇開放「小三通」的時機。

陳秀熙今天也提出「動態幸福防疫」概念，建議台灣以單日2.5萬例確診個案為界線。若高於2.5萬，防疫措施須加嚴。

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陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情與最新科學研究發展。

團隊引述期刊「刺胳針」（The Lancet）的研究，依據香港爆發Omicron病毒株疫情的經驗，推估中國在改變「清零」政策後3個月，會有1.7億到2.8億人感染，感染率為16%；造成130萬到210萬人死亡，死亡率為千分之1.2。

團隊進一步以SEIR模型預測，到2023年3月底，中國將累積5.5億人受感染，疫情高峰時重症病床（ICU病床）需求為100萬床，遠高於可負擔病床數6.4萬床，短缺狀況將持續19到48天。

▲台大公衛教授陳秀熙。（資料照／台大醫院提供）

陳秀熙表示，中國於12月改變「清零」政策，無症狀感染與輕症者自行使用抗原快篩不再須PCR，並取消落地採檢。12月14日更宣布不再公布無症狀感染人數，但觀察近期社會的藥物需求，官方的感染與死亡人數恐有「低報」。

陳秀熙表示，中國疫情最好要觀察到農曆春節假期之後，這也影響到台灣重啟「小三通」的時機。他指出，離島的金門縣、連江縣，自然感染累積的社區保護力分別為16%與26%，低於台灣本島的37%，「小三通」最好等春節後再做考量。

對於世界的疫情趨勢，陳秀熙提出「動態幸福防疫」概念，在「幸福解封」與「疫情控制」間即時交替和動態調整。當疫情再起時，應加強防疫措施，以犧牲部分生活幸福感的代價，讓疫情在更短時間內受控制。

陳秀熙指出，動態調整的依據是中重症及死亡監視，台灣的安全警示值，約為每日2.5萬名確診個案。低於2.5萬例時，可維持目前的生活模式；高於2.5萬例時，則應加強防疫措施。

▲大陸放棄清零後，現在疫情大爆發。（圖／路透社）