陸民眾海外求藥！連印仿版都賣完　代購輝瑞1.5萬元一盒「2周送到」

▲大陸中國醫藥公司進口的輝瑞奈瑪特韋片／利托那韋片（Paxlovid）新冠藥。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸防疫制度放寬，民間用藥需求劇增，進而出現賣家從海外代購抗新冠藥物的「黑色產業」。部分賣家透過社群平台售賣、代購口服藥和仿製藥。不僅「印度仿製版」的新冠藥賣到缺貨，只能預購，一名輝瑞Paxlovid代購業者也透露，已經沒有現貨，3500元人民幣（約1.5萬元新台幣）可以預約一盒藥，海外發貨，2周到國內海關，且不需要提交病歷。

▲大陸民間業者海外代購新冠藥牟利。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《澎湃新聞》報導，輝瑞的Paxlovid屬處方藥，需到醫院或醫療機構開具。對於該藥的使用，網友態度差異較大，有人認為沒必要使用，用對症的藥物即可；同時也有不符合用藥條件的人在沒有醫生指導的情況下求藥、用藥。

據了解，大陸境內是由中國醫藥公司與輝瑞公司簽訂進口分銷協議，負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片／利托那韋片（Paxlovid）的進口和經銷。有相關人士透露，該藥並非所有醫院都有，「定點收治醫院會備一些，但一般醫院不知道是不是全都有備。」

此外，部分民眾也在社群平台上「求藥」，讓海外代購的業者嗅到「黑色商機」。一名Paxlovid代購者表示，「現貨已經賣完，現在3500元（人民幣，下同）可以預約一盒藥，海外發貨，2周到國內海關，且不需要提交病歷。」

Paxlovid印度仿製藥代購者則強調，可全程二手平台交易，需要預定，「疫情放開，感染是遲早的事，特別是有基礎疾病的老年人，給老人囤點，價錢公道，欲購從速，後面缺貨肯定漲價。」

對於民間私自代購、購買仿製藥等行為，有律師提醒，現行《中華人民共和國藥品管理法》下，雖對於國外已上市、國內未獲批的藥品不再被簡單地認定為假藥，但經營者仍將面臨違法進口藥品的行政處罰，「非醫學專業人士，私自使用處方藥也會有很大風險。」

