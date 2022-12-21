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大陸 大陸焦點 特派現場

陸增0死亡病例！外媒爆各地火葬場「非常忙」 ：每天火化40屍體

▲▼ 北京東郊殯儀館 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京東郊殯儀館 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸鬆綁防疫後傳出死亡人數攀升，有火葬場表示，最近比往年忙3、4倍，每天要火化超過40具屍體，而以前只有10幾具。不過業者強調，「很難說」死亡人數的激增與疫情有關。不過，官方今（21）日發布的通報稱，20日無新增死亡病例。

據《法新社》報導，重慶一家火葬場的工作人員表示，近期收到的遺體數量多了很多倍，存放空間也已經用盡了；不確定這個狀況是否是因為疫情鬆綁引起，「你需要問負責的領導。」

廣州市一家火葬場的工作人員則透露，他們不斷接到電話，工作量是往年的3、4倍，以前每天只有10幾具屍體需要火化，現在有超過40具。另一家業者指出，他們每天要火化超過30具屍體。

報導指出，位於北京東郊殯儀館外，有超過10輛車在等待進入，其中大部分是喪葬用的車輛。有司機表示，他已經等了幾個小時了。

據大陸國家衛健委通報，20日新增確診病例3101例，其中本土個案為3049例，「無新增死亡病例」。19日則是新增5個死亡病例，均在北京。

針對外界對死亡人數統計的質疑，20日的大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會指出，目前Omicron毒株感染以後，導致死亡的主要原因是基礎病等，真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭的很少。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，最近明確對相關死亡病例進行判斷，主要有兩個方面，由於新冠病毒導致肺炎，呼吸衰竭導致的死亡歸類為新冠病毒感染導致的死亡；其他疾病導致的死亡則不把它歸類。

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