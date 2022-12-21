陸為何爆嚴重藥荒？業內人士揭無奈：提前1個月說也能「人人一盒」

▲民眾湧入藥局搶藥。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸爆發嚴重藥荒，搶藥潮甚至蔓延至港澳和海外，一個工業大國為何如此缺藥？對此，業內人士指出，在鬆綁防疫前沒有人通知藥企擴大生產，實際上，生產布洛芬（Ibuprofen）的藥廠在大陸超過500家，「就是200家，提前一個月告訴他們，也能人人一盒。」

在大陸，退燒、止咳、抗生素、抗病毒藥品俗稱「四類藥」，然而疫情這幾年，各地嚴格管控四類藥售賣，例如需要登記身分證等。

醫藥資訊媒體「賽柏藍」引述一家藥企表示，在這個背景下，患者基本不會囤藥，因此藥企賣不出去貨，很多四類藥的企業、藥店在這一過程中出現「資金鏈斷裂、倒閉」。

該名業者指出，儘管11月已經有了明確的四類藥鬆綁動向，但藥企們基本都沒有接到明確通知，而且並不是所有省分的四類藥都放開了，他們根據以往經驗，仍然對存貨、備貨有疑慮。

▲等待運送藥物的外送員。（圖／路透）

由近百名醫院管理專家及十幾位醫療觀察者發起的公眾號「醫院院長」，20日發布題為《前期嚴管四類藥，放開前沒人告訴藥企加大生產》的文章。內容指出，大陸布洛芬生產企業超過500家，同時擁有最大的原料生產企業，「一家企業的產能夠30億人吃一個療程。」

為何大陸還那麼缺布洛芬呢？文章指出四大原因，第一是企業沒反應過來，過去3年的藥物管控令企業生產出來也賣不出去，於是生產計畫壓縮，甚至破產。

文章接著寫道，第二是企業沒有反應時間，從嚴管到放開，民眾沒反應過來，企業也沒得到任何明確的指示，「不然為了利潤，他們會天天加班」；第三是企業增產需要時間，然而大量工人染疫導致人手不足；第四是物流運輸問題。

文章最後寫道，「對比一下發現，關鍵的問題就在於要放開前沒有人告訴企業要放開了，需要大量的布洛芬等。也沒人告訴藥店：不能按盒，要按粒賣。當然，至今也沒一個人和部門出來檢討：我錯了。」

《澎湃新聞》指出，中國大陸是全球布洛芬原料藥生產和出口大國，佔全球產能的三分之一，而布洛芬、對乙酰氨基酚（撲熱息痛Acetaminophen、Paracetamol）已經是成熟的仿制藥品種，大陸國內批文很多，以布洛芬為例，僅國產藥品批文就達到558個，藥品劑型包括膠囊、顆粒、片劑等多種劑型。

零售渠道的採購商們則認為，短時間內爆發的需求以及上游產能不足是重要原因，製藥廠雖加足馬力生產，但也面臨短時需求一旦過去，貨可能砸手裡的風險，於是定出「鐵律」，即因為疫情加班生產的產品，原則上不准退貨。

此外，還存在地域分配不均的問題。秋冬季本就是退燒感冒藥銷售旺季，藥品被集中採購也在不同程度上影響著消費者在購藥方面的感知。有藥企人士直言，「確實太快了，如果能提前一到兩個月給藥企（準備），現在也不會這麼被動。」