陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」　藥師曝台怪現象

▲台灣普拿疼大缺貨。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸疫情飆升，民眾瘋搶退燒藥、感冒藥。對此，台大婦產科醫師施景中表示，能想像一瓶新台幣70多元的退燒藥，現在在黑市交易要花將近2萬元才能買到？一名藥師則透露，目前台灣只有普拿疼這個品牌被狂掃，類似成分的其他大牌卻乏人問津，「藥師無法理解之怪現象」。

施景中20日在臉書說，他的上海朋友分享群組內流傳的消息，一瓶人民幣15元的退燒藥，已節節攀升到人民幣2800元，甚至到了同一天晚上，已飆漲到人民幣4000-4500元了。

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施景中指出，能想像一瓶新台幣70多元的退燒藥，現在在黑市交易要花近新台幣2萬元才能買到？對他們、特別是老人與小孩寄予無限同情，「我許多認識的醫師朋友也已染疫，但對他們伸出援手，真的能幫到他們嗎？」

施景中表示，根據新聞說，現在救援物資大部分都送到北京，「而我當地的朋友說，不知道為什麼，黑市的黃牛似乎總能囊括這些物質，沒辦法的人永遠都買不起或買不到。阿彌陀佛，願災難儘速平息。」

▼指揮中心指揮官王必勝坦言，近期國內普拿疼出現部分大量收購。（圖／指揮中心提供）



對此，一名藥師在施景中發文底下留言，現在遇到很多人一次掃幾十盒普拿疼，甚至說「你還有多少、我全部買的！」她直言，「我實在不相信這個量是要寄給自己的親友的，還好我們醫療人員自己知道，就算不是那個牌子也可以有一樣效果，目前的狀況是只有普拿疼這個品牌被狂掃，類似成分的其他大牌卻乏人問津。目前還有藥吃，藥師無法理解之怪現象。」

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝坦言，近期對市場和藥局端調查發現，國內普拿疼出現部分大量收購情形，藥局架上也所剩無幾，有洽詢廠商希望供應市場需求。他也呼籲，民眾對於藥品要適當購買，「不要大量購買轉寄國外」，另會持續監測市場供需狀況，評估是否要採取另外措施。

王必勝指出，目前國內有缺藥問題的退燒藥為普拿疼，國內同成分光是有藥品許可證有77張，持續有在生產的有47張，庫存量5400萬顆，推估每天用掉2000萬顆，還有2.7個月健保用量；目前原料藥可生產數量約2億1316萬顆，以疫情前（108年）健保平均用量估算，仍有10.6個月用量。