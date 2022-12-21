高雄孕媽勇敢生吧！「符合這資格」首胎領5萬　第3胎最高9萬

▲高雄經濟弱勢孕婦有福了！首胎最高能領5萬元現金。（圖／記者湯興漢攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市首創坐月子到宅服務與生育津貼2擇1，為讓經濟弱勢產婦獲得更多照顧，明年不僅能領生育津貼，也享有坐月子到宅服務，同時還能折抵換現金，首胎最高領5萬元，第3胎最高能領9萬元。

為了鼓勵生育，高雄市生育津貼第一胎補助2萬元，第二胎2萬元，第3胎以後每一新生兒都能領3萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若不領生育津貼，高雄市產婦也能選擇坐月子到宅服務，由安排培訓過的月嫂到家裡幫產婦坐月子，煮月子餐、協助照顧新生兒和產婦等客製化的服務，讓孕媽咪獲得身心調養與照顧。

▲專業月嫂烹煮月子餐，調養產婦身體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲坐月子到宅服務協助新生兒照顧，提供育兒指導。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市社會局宣布，2023年起，高雄市低收入戶及中低收入戶的產婦，可併領生育津貼及坐月子到宅服務補助，經濟弱勢家庭新生兒的父或母設籍並實際居住高雄市滿一年，或經生父認領登記，生父於新生兒出生當日設籍並實際居住高雄市滿1年者皆符合併領生育津貼及坐月子到宅服務補助的對象。

社會局表示，坐月子到宅服務第1胎補助120小時(價值3萬元）、第2胎補助160小時（價值4萬元）、第3胎以上補助240小時（價值6萬元）。若生育津貼和坐月子到宅服務都選擇現金補助，首胎可領5萬，第二胎可領6萬，第三胎以後可領9萬元現金補助。

▲高雄市雙重補助照顧低收、中低收產婦。（圖／高雄市社會局提供）