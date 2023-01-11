手刀搶！壽山動物園春節門票今日預購　31隻動物寶寶陪你過新年

▲新生羊駝「白拿鐵」與羊駝家族合影。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

壽山動物園農曆春節門票於今(11日)上午10點開放購票，眾可分別於官網線上預約訂票系統 、7-11 ibon及KKday等三種管道預購門票，每日釋出5000張。此外，園區也於整建期間陸續迎來31隻動物寶寶，讓動物園有多新面孔。

壽山動物園自試營運後非常受歡迎，考量動物福祉及遊客入園的遊園品質，採用門票預購制，迄今已近8萬人次參觀。考量年節將至，更是家人團圓攜手走春好時機，僅除夕(1/21)當天休園外，年節期間不打烊。

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園方表示，為讓大小朋友來壽山動物園走春趣，今(11)日特開放農曆春節門票預購，每日釋出5000張於官網、ibon及kkday三大購票管道。

▲壽山動物園農曆春節門票預約方式。（圖／壽山動物園提供）

壽山新動物園運動2022年甫完工，羊駝家族便率先在12月誕生羊駝寶寶「白拿鐵」及「白長襪」。在新動物園運動整建期間，同仁和動物們也沒閒著，先後迎接二趾樹懶、長鼻浣熊、沼林袋鼠、波爾羊、大羚羊、狐獴、絨鼠、黑肚綿羊、山羌、羊駝等31隻動物寶寶出生，讓整建後的壽山動物園有了許多新面孔。

▲新生山羌「仔仔」與媽媽一起進食。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲羊駝媽媽「小黑」與羊駝「白長襪」在園區一起生活。（圖／記者許宥孺翻攝）

園方說到，這些新生寶寶們在保育員悉心照料及動物媽媽的陪伴下以暴風般的速度成長，其中羊駝家族搶搭試營運熱潮，讓許多大小朋友在空橋上捕捉到新生羊駝依偎在媽媽身旁的幸福畫面；觀察敏銳的小朋友也向園方提問為什麼羊駝寶寶的毛色和媽媽不一樣，園方也藉此機會教育，表述基因遺傳的多樣性，造成每隻羊駝的毛色或斑塊都不同。

觀光局長高閔琳也呼籲，考量壽山獼猴較多，來到園區的朋友一起遵守食物不外露、不提塑膠袋或紙袋、不邊走邊吃及戶外飲食，營造安全的人猴共存環境，同時也多利用大眾運輸工具抵達園區。