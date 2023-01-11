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買靈骨塔爽賺4100萬！她想匯鉅額當VIP　還嗆警：是你傻還我傻

▲▼李姓婦人投資靈骨塔生意。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李姓婦人投資靈骨塔生意，聲稱可賺4100萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名李姓婦人透過網路廣告認識一名仲介，對方聲稱代買靈骨塔可獲利4100萬，但得先存入350萬元才能確認VIP入帳。李婦日前到銀行提領存款引起行員、警方關心，她強調絕不會受騙，還嗆警「是你傻還我傻」，最後員警關鍵一句話點醒她，及時保住辛苦一輩子的積蓄。

鳳山分局鳳崗派出所員警於9日上午接獲銀行通報，表示有一名68歲李姓婦人臨櫃提領350萬元鉅額現金，行員認為有異，希望警方到場了解。

員警到場後，李姓婦人表示，她在網路上看到一則廣告，加入LINE好友後得知靈骨塔投資訊息，仲介表示，代買賣靈骨塔可以獲利4100萬元，且仲介只抽7%傭金，不過前提是，李婦必須先存入350萬元現金才能確認VIP身分，對方才會將帳款匯入她的帳號。

▲▼李姓婦人投資靈骨塔生意。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警勸說是詐騙，李婦還嗆：「是你傻還我傻？」。（圖／記者許宥孺翻攝）

「是妳的錢，他要給妳，那為什麼還要確定妳是不是VIP？」員警強調，現今投資詐騙案件層出不窮，希望李婦好好想想，「因為這個狀況真的不太對，跟我們遇到的詐騙越來越像」。李婦怒嗆：「怎麼不太對？是你傻還是我傻？」不過隨後腦筋一轉，又表示：「對齁，我也覺得很像(詐騙)。」隨後從員警手中抽走存簿，表示：「好啦！不要領就好了。」

▲▼李姓婦人投資靈骨塔生意。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲行員、員警合力阻詐，保住老婦人的積蓄（圖／記者許宥孺翻攝）

警方也再提醒李婦，靈骨塔位買賣投資、高額報酬都是投資型詐騙慣用套路。幸好有銀行行員即時發覺及員警苦口婆心的勸說之下，合力成功攔阻詐騙，保住李婦辛苦一輩子的積蓄。

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