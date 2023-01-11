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高雄人嗨了！夢時代影城1／14開幕　首三日電影票只要100元

▲▼秀泰影城宣布進軍高雄夢時代。（圖／秀泰影城提供）

▲秀泰影城插旗進軍高雄夢時代，將於1月14日開幕。（圖／秀泰影城提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄夢時代喜滿客影城於去年4月30日畫下句點，隨後由秀泰影城宣布進軍，3度插旗高雄。影城近日也公布，夢時代秀泰影城將於1月14日開幕，首三日看電影只要100元。

秀泰集團近2年來深耕高雄，首先於2021年11月首度插旗高雄地區，在鄰近「亞灣5G AIoT創新園區」打造擁有全高雄最大杜比全景聲影廳（Dolby Atmos）影廳的「高雄台鋁秀泰影城」。

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▲岡山樂購廣場秀泰影城將是高雄最大影城。（圖／記者許宥孺攝）

▲岡山樂購廣場秀泰影城將是高雄最大影城。（圖／記者許宥孺攝）

無獨有偶，秀泰影城接續在2022年於北高雄首家大型百貨商場「岡山樂購廣場」，斥資億元打造「高雄岡山秀泰影城」，是南高屏最大銀幕，影廳約15米高、挑高5樓，共有13廳、1500個座位，還特別引進首座雷射4K超級巨幕影廳。

而喜滿客夢時代影城經營15年，因經營條件談不攏，宣布於去年4月30日歇業，隨後，由秀泰影城則宣布進軍夢時代，這將是高雄第3個據點、全台第18店。

▲▼秀泰影城宣布進軍高雄夢時代。（圖／秀泰影城提供）

▲夢時代秀泰影城將於14日開幕，首三日電影票只要100元。（圖／秀泰影城提供）

秀泰影城宣布，夢時代影城將於1月14日開幕，首度進駐百億商場，打造高雄旗鑑級影城，影城有1852席商務級輕奢皮椅，19米寬巨幕，是南高雄最大，首三日看電影通通只要100元，開幕當天也請到Passion Sisters熱舞應援。

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