快給他們溫暖！天冷身冷心更冷　3星座易陷入冬日憂鬱

▲3星座冬日容易陷入憂鬱。（圖／取自免費圖庫Unslpash）

生活中心／綜合報導

寒流一波波，讓人身體冷吱吱，如果連日降雨又濕又冷，更令人愁上加愁！尤其容易感傷的人，每到年末便會感嘆年華逝去、人世不過彈指瞬間...《科技紫微網》整理出3星座易陷入冬日憂鬱，常常天冷心也冷，身旁有親友上榜的話，記得多給他們溫暖。

雙魚座

[廣告]請繼續往下閱讀...

心思細膩，對外界變化總是特別敏感的雙魚，隨便一個事件便能觸發內心小劇場，使他們的悲情戲快速上演，四季變換永遠能引發他們的悲情。冬日裡萬物蕭條、冷風掃落葉的淒涼光景，總讓他們倍覺孤單寂寞冷。其實天冷的問題很容易解決，約上一群人泡個溫泉，再吃個小火鍋，不但感情熱絡了，內心也溫暖了。

雙子座

別看雙子座人前總是有說有笑，呼朋引伴，人緣好到天邊去，其實他們可是有顆玻璃心呢！他們格外依賴他人，又滿情緒化的，上一秒還歡歡喜喜，下一秒愁緒就湧上來，連他們自己都搞不定。這情況到了冬天更是明顯，他們老覺得心空空的。其實，你在乎的朋友依舊在身邊，覺得心空就call朋友吧，他們肯定立馬來到你身邊，為你補給熱源。

射手座

射手座一到冬天就憂鬱得厲害，這倒不是他們的天生性情比較負面，而是跟他們從娘胎帶來的玩樂細胞有關。只要一想到自己得工作而不能自由自在逍遙遊，他們就忍不住要向上天呼喊：「為什麼我這麼可愛還要賺錢啊！」這症狀其實一年到頭都一樣，只是冬天出遊受限較多，狀況稍微嚴重一點罷了。