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2023兔年5生肖犯太歲！屬馬小心禍從口出、屬龍易犯小人

▲2023。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲2023兔年即將到來。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

兔年運程搶先看！癸卯年5生肖犯太歲，生肖兔本命年值太歲、生肖鼠刑太歲、生肖龍害太歲、生肖馬破太歲、生肖雞沖太歲；而生肖羊、猴、豬、狗則與兔年相合，多順利、少波折；另外，牛、虎、蛇，運勢波瀾起伏、有吉也有凶。《科技紫微網》整理出2023年各生肖的行運狀況，不妨參考看看。

● 與兔年相合的生肖：羊、猴、狗、豬

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生肖羊

卯未三合的一年，運道向陽，行事多有好結果。尤其事業與財富的發展將相得益彰，利於此年個人成就格局大張。肖羊者不可消極頹廢，遇事大膽向前，好運將助你避害向吉，有一番大成就。但要注意的是，此年多有辛苦勞碌，肖羊者需小心避免忙中出錯又累出疾病，事業之餘亦需注重身體健康，更有利於好運道的持續不斷。

生肖猴

適逢申卯暗合的一年，肖猴者運勢明抑暗揚。此年行事，枱面上的辛苦挫折少不了，但暗地裡會有貴人、好運來助力，肖猴者不會輕易吃到虧。此年無論是事業或財富，若能低調謹慎行事，更能避險趨吉，獲得實實在在的益處。農曆二月、八月是運勢高峰期，肖猴者有悶聲發大財的好機會，注意把握。

生肖狗

運逢卯戌六合，肖狗者鴻運高照。此年諸事多順利、少費心，即使遇到難事也能有幸得貴人相助，是可以安然度過的一年。愛情與健康方面，好事疊加，讓肖狗者由內而外精神煥發。事業與財富相輔相成，成就與金錢獎勵都將來到身邊。對肖狗者來說，此年真是只要動一動就有收穫，凡事再多積極主動些，就可看到光明前景。

生肖豬

此運呈卯亥三合之相，多遇順意之事，即使遇到困難，也能遇難成祥、順利過關。上半年肖豬者的運勢小有波折，坎坷也多在此運期內出現，幸有年長貴人助力，可有驚無險的度過上半年。下半年運勢走高，各方面都能漸入佳境，肖豬者若能懂得照顧他人感受，多行善事，自有好運照拂、善果呈現。

● 兔年犯太歲的生肖：兔、雞、馬、鼠、龍

生肖兔

肖兔者適逢值太歲之年，運有多舛，行事多不順，是非頻發、奔波辛勞。雖然各方面運勢都受到干擾和破壞，但逆轉而上的機會仍在，此年有吉星歲駕來減少麻煩和負擔，肖兔者可於此年輕鬆時趁機儲備精力、低調蟄伏、厚積薄發，待他日時機到來時，再高調復出，逆轉頹運。農曆七月是運勢高漲期，重要之事於此月行動，更見效果。

生肖雞

運逢沖太歲，肖雞者2023年多有波折，生活事業上想要達成目標少不了幾番折騰。雖然是較為操心勞累的一年，但也是肖雞者可以於逆境中衝破限制的一年：再難的事，若能運用聰明才智去周旋，不僅能解決，還能被上位者看到，被授予更多向上進取的機會。只是要注意「過猶不及」，有些小聰明可別耍，當心被人識破，好事變壞事。

生肖馬

肖馬者2023年運逢破太歲，多有潛伏禍患，平時的細節之處若做不到位，就得當心日後引來大麻煩；先前累積的不快或不和，到此年也容易爆發出來。肖馬者須得注意禍從口出，尤其與新結識者、交情不夠者交談時，更需有所保留，多委婉則少禍患。此年待人處事應謹守規矩，多助人為樂，可為自己累積善緣，趨利避害，行事更順利。

生肖鼠

肖鼠者在2023年刑太歲，多生意外風波，再謹慎小心都不為過。尤其是在簽訂合約或是與人交涉時，更要仔細，此年很容易出現合約糾紛或是官訟之事。運勢雖有下跌情況，但肖鼠者若能保持積極心態，與他人友善交往，多釋放好意，可為自己抵擋災禍，提升好運道。

生肖龍

肖龍者害太歲之年，行事多有阻滯，尤其是在新開展的事務方面，如接手新的工作任務、拓展新的人脈資源等，更容易遇到掣肘之難。此年易犯小人，須多注意自身言行，忌背後議論惹禍上身。上半年運勢強過下半年，此時較利肖龍者披荊斬棘，應把握機會，農曆二月、五月運道高升，宜行重要事務。

● 遇兔年有吉也有凶的生肖：牛、虎、蛇

生肖牛

2023年肖牛者的運勢看似平淡、不夠精彩，但此運底下也蘊藏著一飛沖天的機會，就看肖牛者是否能夠吃得苦中苦。此運利於參加選拔類考試、晉升考核，若肯向這類方向經營，可得好結果，對後續事業發展更是大有好處。不過，此年在愛情和人際交往方面多不利，容易得罪周圍之人，為自己製造麻煩，多些圓融、感恩，反能讓周圍之人成為貴人。

生肖虎

2023年運勢有所波折，肖虎者想要成大事，易遭遇多番辛苦，也將承受較大的壓力。尤其是在自身缺乏優勢時、或是不熟悉的領域中，更易因為他人而增加謀事難度。但這也是付出會有回報的一年，肖虎者若能有越挫越勇的的意志，可為自己掙來寶貴的發展前景、和美好的生活。還可因為表現良好而獲得貴人的主動援助。

生肖蛇

2023年運逢小吉，縱有波瀾生，亦有好運暗相助，整體來說肖蛇者在這一年可以擁有好生活。此年肖蛇者個人力量不顯，若僅靠自己的力量，會過得比較辛苦、平淡，好在身邊有貴人出現，帶來支援力量，減輕肖蛇者的負擔。下半年運勢強於上半年，肖蛇者可將重要事項安排在下半年完成，農曆九月好運彰顯，能事半功倍。

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