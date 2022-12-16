4生肖2023年愛情運旺　屬狗紅鸞星閃耀、對異性吸引力高

▲4生肖2023年紅鸞星動，脫單、成家有望。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

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隨著疫情趨緩，生活逐步回歸正軌，許多人對於新的一年已經充滿期待，除了追求財富、事業，愛情運勢也備受矚目！《科技紫微網》整理出2023年紅鸞星動、桃花相擁的4生肖，想脫單或成家？不妨參考看看。

生肖虎

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單身的肖虎者會有不錯的桃花運，容易遇到顏值高又能聊得來的異性，開啟新的情緣。但和異性往來時，要避免過於強勢，展現溫柔的一面能更利於情緣發展。

有伴侶的肖虎者，和另一半相處時多有溫馨美好的情景。你能夠對伴侶展現出更多的理解與支持，雙方相處也更為和諧了。農曆三月是運勢最旺之時，宜表白、拜見雙方父母、以及進行其他與終身相關之事。

生肖蛇

單身的肖蛇者在2023年要脫單還算輕鬆，雖少有桃花環繞，但此年情緣桃花的品質佳，並且容易在家人介紹的相親中相遇，肖蛇者應對相親持樂觀心態！其中，冬季出生的肖蛇者脫單機率特別大喔。

有伴侶的肖蛇者只要不翻舊帳，大多數時間都能夠享受蜜裡調油的恩愛時光。農曆三月愛情好運閃耀，表白、求婚更易有好結果！

生肖馬

紅鸞星動，桃花相擁，單身的肖馬者此年桃花數量增加，且有被兩位異性同時追求的跡象。農曆四月至八月運勢走高，容易和形象好又溫柔的對象相遇。但要注意的是，單身者在感情面前須果斷，若前瞻後顧，當心讓愛情溜走。

有伴侶的肖馬者能夠獲得伴侶的關懷和幫助，感受愛情的溫暖。但也要注意，須和其他異性保持距離，讓伴侶安心。

最強運：生肖狗

紅鸞星閃耀，單身的肖狗者桃花運非常旺盛，有機會遇到形象與氣質都非常好的對象。此年肖狗者對異性吸引力頗高，開啟一段高品質的情緣不是難事。有伴侶的肖狗者，和另一半感情持續穩定，親密度直線上升，愛情發展前景良好。

上半年愛情運勢喜人，和愛情有關的活動都將順利進展：農曆三月、六月更宜告白、求婚、籌備婚禮。下半年運勢相對平穩，而陪伴會是感情持續保溫的秘訣。