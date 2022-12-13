　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023事業運旺生肖TOP4　屬豬才華大釋放、屬狗升職加薪在望

▲Winner,business man。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲2023年四生肖官祿運走高、晉升加薪有望。（圖／取自免費圖庫unsplash）

生活中心／綜合報導

轉眼間2022進入倒數階段，年初列好的目標清單，你達成幾項？如果計畫未能如期進行，也別難過！因為新的一年即將到來，風水輪流轉、幸運之神眷顧的下一位也許就是你！《科技紫微網》整理出2023年事業運最旺的生肖TOP4，榜上有名的可得把握機會！

第四名：生肖虎

[廣告]請繼續往下閱讀...

事業方面將出現好的機遇，但也會伴隨較多考驗與挑戰。此年工作方面容易遇到攔路虎，兩虎相遇，需要肖虎者以更強烈的決心去反抗，才能贏得勝利，也將有機會因此獲得上級的青睞與嘉獎。農曆二月、十二月會有職場貴人出現，讓你謀事更輕鬆。農曆五月，職場中會有小人出現，此時期不可輕信同事的話，凡事多留個心眼，更易避開職場陷阱。

第三名：生肖豬

官祿運走高，肖豬者個人的才華能力將得到最大的釋放和展現。雖然也要面對有力的競爭者，但肖豬者的光芒幸而不會被對方掩蓋。此年技術專業、或是高等職級的肖豬者有獲得晉升的機會，尤其在農曆八月、十二月可多關注晉升的資訊。肖豬者此年要注意的是，切勿只盯著自身利益，若不能和上級、同事友好相處，可能會削弱好運，變有利為不利。

第二名：生肖狗

肖狗者將會在2023年擁有較為平穩的官祿運，職場上諸事順利。此年工作開展多有合作之相，或是需要團隊力量來進行，肖狗者若能盡力維繫良好的人際關係，行事可事半功倍；能夠和上級保持融洽的關係，也能促進手中事務向好的方向發展，升職加薪在望。位於管理階層的肖狗者要注意，此年壓力會和升職機會同時來到，要提早做好準備。

第一名：生肖羊

官祿運旺盛，肖羊者事業發展機遇很不錯，工作業績表現亮眼，能夠得到認可，利於謀求心儀的職位。上半年運勢有起伏，不宜進行長久規劃、或是週期較長的事務；下半年運勢穩定向上，更有貴人暗中相助，利於晉升謀事、進修考核的進行，此時肖羊者只要大膽爭取，容易獲得好結果。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／新莊工地重大意外　工人10樓墜落身亡
騎YouBike犯「傻眼錯誤」噴1595元！　男星慘叫：比高
侯友宜2024藍白合體？　柯文哲突插「這句話」全場大笑
班機起飛爆炸270死！　空難嫌犯不判死刑
老婆懷孕夫上網約砲　3男洗完澡怒了
汪小菲突閉嘴不戰大S…被猜「請去喝茶了」！
快訊／陳玉珍明返台！　曝與中磋商小三通、金酒遭禁結果

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

NCC公布5G行動寬頻基地台電磁波量測結果

首位七冠王！許皓鋐奪回「棋王」寶座　年收入690萬寫新猷

不再全天封匝道！元旦3天連假僅管制尖峰　封閉時段路段出爐

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

佳德鳳梨酥有多好吃？　網推「酥皮口感讚」　釣出鄉民口袋名單

提親被女友軍人爺爺酸「父母出身低微」　他怒甩牛排嗆：素養低賤

大甲媽跨海澎湖遶境…爆「香客群聚腹瀉」！衛生局採8人檢體送驗

南方澳跨海大橋斷橋重生！12／18通車　「鯖浪奇緣」成新地標

空服員號召聖誕偏鄉送暖！募逾400張禮券　「孩子的笑容讓她哭了」

家用壓力鍋6成標示不符規定　消保處：選購時注意檢驗標識

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

男被拱上台羞喊「沒法度啦」　下秒菸嗓飆高音嚇壞主持人

NCC公布5G行動寬頻基地台電磁波量測結果

首位七冠王！許皓鋐奪回「棋王」寶座　年收入690萬寫新猷

不再全天封匝道！元旦3天連假僅管制尖峰　封閉時段路段出爐

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

佳德鳳梨酥有多好吃？　網推「酥皮口感讚」　釣出鄉民口袋名單

提親被女友軍人爺爺酸「父母出身低微」　他怒甩牛排嗆：素養低賤

大甲媽跨海澎湖遶境…爆「香客群聚腹瀉」！衛生局採8人檢體送驗

南方澳跨海大橋斷橋重生！12／18通車　「鯖浪奇緣」成新地標

空服員號召聖誕偏鄉送暖！募逾400張禮券　「孩子的笑容讓她哭了」

家用壓力鍋6成標示不符規定　消保處：選購時注意檢驗標識

竹市青少年創業體驗　商品販售、攤位設計通通自己來

家具行司機送貨...竟在新床上性侵女客戶！搬出老母幼子求情

行政院版《選罷法》排黑條款　曾犯4大類罪刑者不得參選

以梅西、C羅比喻賴士葆　徐弘庭盼2024世代交替「爭取磨練機會」

2024辦同學會？藍綠白黨主席竟都是台大同屆　朱立倫：祝福賴清德

NCC公布5G行動寬頻基地台電磁波量測結果

騎YouBike犯「傻眼錯誤」糗噴1595元！　男星慘叫：比高鐵來回台中貴

首位七冠王！許皓鋐奪回「棋王」寶座　年收入690萬寫新猷

找到了！父親不給玩手機　糖尿病少年離家18天…蹲坐超商被發現

街友推輪椅走1.5公里偷走信封內2千元　車號遭鎖定賴不掉

鸚鵡跳舞踩空「用臉仆街」　秒挺身裝沒事：剛在打拍子

生活熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

一圖看周末全台凍成「冰番薯」！低溫探6°C　「東亞寒潮將爆發」

發錢囉！嘉義朴子市每人可領1千

2個舅舅9個舅媽！美女律師爆家族當年玩很大

廖老大飲料店「台北市分店全倒光」！

全台有雨時間曝　 寒流接力急凍2天6℃↓

佳德鳳梨酥遭嗆有鬼！台人狂刷5星力挺

目睹女學員被打到眼睛瘀青　她爆太玄宮內幕

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

4生肖年終財運大噴發　「這生肖」敢要就有糖吃

寒流將襲！　急診醫喊快做1事

更多熱門

相關新聞

交往後變了！4星座男「追到手就不珍惜」超冷漠

交往後變了！4星座男「追到手就不珍惜」超冷漠

這是很多女生的抱怨之一，在當初被那個男人追的時候，他把妳當成小公主一樣，放在手掌心裡頭呵護照顧，好像這個世界少了妳，他的生命也會變得沒有意義，好像沒有妳他的生命也會跟著枯萎；一旦當妳成了他的女朋友之後，他的態度丕變，好像妳照顧他都是應該的，讓妳一下子從天堂摔進了地獄般，從寶變成了草，究竟哪些星座的男人容易這樣呢？就跟著亞提米斯一起來看看吧！

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

巨蟹裝無害！國師解析12星座刻板印象

巨蟹裝無害！國師解析12星座刻板印象

年底「4星座」桃花運大開！魔羯宜主動出擊

年底「4星座」桃花運大開！魔羯宜主動出擊

超愛亂花！4對星座CP「禁不起金錢考驗」

超愛亂花！4對星座CP「禁不起金錢考驗」

關鍵字：

科技紫微網生肖運勢事業官祿運

讀者迴響

熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」期待神服務挨批

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面