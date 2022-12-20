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冬至來了！「這生肖」財運貴人翻旺　命理師：一路賺到2023

▲▼湯圓，元宵。（圖／CFP）

▲冬至吃湯圓也能轉運。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

本周四（22日）將迎來「冬至」，是24節氣中的第22個節氣。命理專家柯柏成表示，冬至當天除了吃湯圓助運外，當天的行為牽動著未來一整年的行運，並公開1招「冬至開運轉運秘術」，還點名1生肖可賺到2023年。

柯柏成在臉書粉專「柯柏成/命理」發文表示，冬至是二十四節氣裡面最重要的節氣之一，上古時代更是把冬至當過年，所以才會有「冬至大如年」的俗諺，在這一天的子時（23:00至隔日的01:00分）靜坐，是最能接收天地宇宙能量的時段。

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柯柏成指出，冬至前一天本來就是曆法上的四離日，如果要謹慎一點，最好冬至前後三天都要當作是磁場轉換的關鍵，因此這段時間要盡量避免爭吵、避免到醫院探病或到墓地。

柯柏成點出，今年的冬至在12月22日（四）上午11時23分交節氣，12月23日就進入臘月，因此這個月份屬羊的就要注意和長輩或老闆的溝通，會比較需要花時間心力去進行，如果是農曆六月出生的朋友（不論生肖），要多注意身體健康尤其是心血管疾病的問題。

而屬牛的朋友將有貴人運要好好把握，在事業上會有貴人幫忙，使得財運大開，一路旺到明年，有長期慢性病的朋友也容易找到良醫治癒。

除了吃湯圓開運外，柯柏成也分享其他「冬至開運轉運秘術」，民眾也可以嘗試在家中拿吃剩的橘子皮燒烤，只要有點出煙，就可以拿這個橘子皮在家中繞繞，薰廚房增財氣、薰客廳助事業貴人、薰書房則助文昌考運。

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柯柏成冬至命理運勢財運

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