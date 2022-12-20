桃花劫來了！4星座「明年恐出軌」　第1名狂吸渣男渣女

▲塔羅牌專家示警4星座明年恐陷桃花劫。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾指出，進入2023年有些星座桃花旺、婚戀好、事業財運佳，不過也並非所有人都能稱心如意，總會有遇到瓶頸的。他也分享新的一年有人可能面臨舊愛糾纏、爛桃花降臨的考驗，其中有4個星座驚險處在「出軌邊緣」，若身邊有朋友上榜，請提醒他要把持住自己；至於單身者上榜很可能是豔遇降臨。

艾菲爾在粉專公布恐面臨出軌考驗的星座Top4，這是慾望警示，請同時參考太陽、上升及金星星座。

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第4名：牡羊座

2023年愛情金星在2月中進入牡羊座，受愛神眷顧，桃花數量隨著立春與春分洗禮，春暖花開、氣溫越暖桃花越爆炸，愛情能量強到難擋，即便是非單身也容易受到異性吸引，受到不少愛慕者告白，加上追求者猛烈攻勢，讓有另一半的牡羊難以抗拒，漸漸守不住自己的最後底線，而有疑似偷吃情況，享受與他人曖昧的刺激感，早已陷入桃花劫卻不自知。

第3名：獅子座

明年冥王星在獅子座的夫妻宮停留，而冥王星又有慾望、威脅之意，許多爛桃花紛紛降臨在生活中，且對方總是熱情主動、擅長搞曖昧，還懂得示弱博取同情，這時獅子骨子裡的「霸總之愛」表露無遺，招架不住對方一而再再而三的糾纏，若此時與另一半感情又出現裂痕，很可能難以抵擋爛桃花攻勢，讓自己捲入不倫之戀。建議要保持理智、快刀斬亂麻，別因為一時心軟而聽信甜言蜜語。

▲若抱持著「不會被發現」的僥倖心態，恐墜入桃花陷阱。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

第2名：處女座

2023年海王星在處女座的伴侶宮進駐，而海王星屬於凶星，象徵虛幻與欺瞞，導致明年愛情不太穩定，特別是一部份處女座與伴侶關係遲遲不敢邁入下一步，在猶豫不決之時又不自覺的被其他異性所吸引，甚至背著另一半暗自勾搭。若一直抱著「不會被發現」的僥倖心態，反而易闖入桃花陷阱，被對方反咬一口。要特別提醒，若不好好珍惜身邊的他/她，幸福最終會離你而去。

第1名：天蠍座

2023年海王星在天蠍座愛情宮停留，桃花運可說是非常不錯，但其帶有虛幻欺瞞之意，代表引來的大多不是真心的人，或只是抱著玩玩心態的渣男/女，對你別有居心，若此時又管不住自己的心思，會不小心掉入桃花陷阱。有伴侶者會被對方發現你的異常而興師問罪，甚至影響兩人穩定發展的關係。奉勸天蠍要拋棄不正確的感情，才不會親手毀了一段真愛。

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