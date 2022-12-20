綠營猛打高虹安、亂戴紅帽子！苦苓16點分析「不輸才怪」

▲苦苓列出民進黨敗選的16項原因。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

民進黨在2022九合一大選中大敗，黨內出現了不少檢討的聲浪。對此，作家苦苓列出了16點原因，分析民進黨這次的慘輸，與亂扣「紅帽子」，以及猛攻高虹安等事脫不了關係，貼文一出立即有不少粉絲留言支持。

苦苓在臉書上分析，民進黨2022年吞下敗仗，在他看來與16點原因有關，但既然不肯真心檢討，就讓他這個多管閒事的局外人來分析。

苦苓表示，這次的選舉當中，民進黨連初選都沒有，「想選的偏偏不給選」，不想選的則硬是被叫去選，「不輸才怪。」除了沒收初選以外，碩士學位的爭議連環爆，政治人物的碩士學位一個接著一個被取消，「供應」學位的人卻什麼事情都沒有，也難怪引起外界不滿。

除此以外，也有任期屆滿的政治人物自認為做得很好，於是開口幫選名「指定」接班人，態度與民主的本質相違背。且就算面對疫情時，防疫工作做得不錯，但紓困並沒有幫到許多真正困難的人。

▲苦苓認為，高虹安這次競選新竹市長，遭到鋪天蓋地的攻擊，民進黨不斷追著打，就像其他地方沒有要選舉一樣。（資料照／記者陳凱力攝）



苦苓還提到，公投是否綁大選、也讓外界摸不著頭緒，還有明明兵役要延長，公布政策時卻吞吞吐吐、拖拖拉拉，搞得民眾人心惶惶。

苦苓指出，總統蔡英文上任後，曾提出「房市三箭」的住宅政策，結果就任至今超過6年，只有射出半箭，讓許多民眾一天比一天更住不起房子。

而在這次選舉當中，民進黨採取的攻擊不擇手段，不但牽連競爭對手的祖宗三代，甚至還殃及了無辜第三人，且新竹市長競選時，還有不成比例、鋪天蓋地的攻擊，追著高虹安猛打，就像其他地方都沒有要選舉一樣。

▼苦苓指出，蔡英文上任後曾提出「房市三箭」，就任至今超過6年，卻只有射出半箭。（圖／ETtoday資料照）



此外，苦苓也說，目前治安敗壞、詐騙橫行，檢警卻不斷出入各種會館，歪風令人直搖頭。苦苓還提到，民進黨還拿著公信力，去跟大學、大企業及宗教團體對賭，行為荒腔走板。

苦苓說，還有個重大的原因，就是民進黨喜愛幫別人扣「紅帽子」，卻忘記自己身上也沾到過紅色，院長還時常帶著部長，成天跟立委拍桌、吵架，態度相當傲慢，完全不受監督，總統還搞「自閉」不理媒體，什麼事都不出來溝通，與民意嚴重脫節。

苦苓提及，黨內的槍口聯合對外都來不及，卻有自己人忙著在背後放冷箭，綜合這些因素，再怎麼支持民進黨，也都難以理直氣壯地幫民進黨說話，「以上16條，『族繁不及備載』，大家都可以自由添加理由，看能不能加到100條，好來喚醒『裝睡的』民進黨！」

苦苓列出的16點如下：

1.想選的偏偏不給選（連初選都沒），不想選的硬是叫去選⋯不輸才怪！

2.學位一個一個被取消了，那個「供應」學位的卻什麼事都沒有⋯不輸才怪！

3.任滿的自認做得好，居然就幫選民「指定」起接班人來了⋯不輸才怪！

4.就算防疫做得還可以，紓困卻沒有幫到許多真正困難的人⋯不輸才怪！

5.公投要綁大選就綁、要脫鈎就脫、要再綁就綁，隨便你們怎麼玩⋯不輸才怪！

6.明明兵役要延長，又吞吞吐吐拖拖拉拉，搞得人心惶惶⋯不輸才怪！

7.「房市三箭」六年只射出半枝，許多人一天比一天住不起房子⋯不輸才怪！

8.攻擊對手不擇手段，竟然牽連祖宗三代，還殃及無辜第三者⋯不輸才怪！

9.不成比例鋪天蓋地猛打高虹安，好像其他地方都沒在選舉了⋯不輸才怪！

10.治安敗壞、詐騙橫行，檢警卻在不斷出入各種「會館」⋯不輸才怪！

11.膽敢拿民進黨的公信力去和大學、大企業、宗教團體對賭⋯不輸才怪！

12.任意幫對方帶「紅帽子」，卻忘了自己身上也沾到過紅色⋯不輸才怪！

13.院長帶著部長成天跟立委拍桌吵架，態度傲慢、不受監督⋯不輸才怪！

14.總統搞「自閉」，不理媒體，什麼事都不出來跟民眾溝通⋯不輸才怪！

15.槍口聯合對外都還來不及，自己人卻忙著在背後放暗箭⋯不輸才怪！

16.再怎麼支持民進黨的人，這下也很難理直氣壯的幫民進黨講話⋯不輸才怪！

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