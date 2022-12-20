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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營猛打高虹安、亂戴紅帽子！苦苓16點分析「不輸才怪」

▲▼副總統賴清德14日正式完成民進黨主席選舉參選登記,民進黨勢必走向「後蔡英文時代」,蔡英文在剩餘總統任期內與賴清德兩人的互動關係將成為各方矚目焦點。（圖／記者李毓康攝）

▲苦苓列出民進黨敗選的16項原因。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨在2022九合一大選中大敗，黨內出現了不少檢討的聲浪。對此，作家苦苓列出了16點原因，分析民進黨這次的慘輸，與亂扣「紅帽子」，以及猛攻高虹安等事脫不了關係，貼文一出立即有不少粉絲留言支持。

苦苓在臉書上分析，民進黨2022年吞下敗仗，在他看來與16點原因有關，但既然不肯真心檢討，就讓他這個多管閒事的局外人來分析。

苦苓表示，這次的選舉當中，民進黨連初選都沒有，「想選的偏偏不給選」，不想選的則硬是被叫去選，「不輸才怪。」除了沒收初選以外，碩士學位的爭議連環爆，政治人物的碩士學位一個接著一個被取消，「供應」學位的人卻什麼事情都沒有，也難怪引起外界不滿。

除此以外，也有任期屆滿的政治人物自認為做得很好，於是開口幫選名「指定」接班人，態度與民主的本質相違背。且就算面對疫情時，防疫工作做得不錯，但紓困並沒有幫到許多真正困難的人。

高虹安開票現場。（圖／記者陳凱力攝）

▲苦苓認為，高虹安這次競選新竹市長，遭到鋪天蓋地的攻擊，民進黨不斷追著打，就像其他地方沒有要選舉一樣。（資料照／記者陳凱力攝）

苦苓還提到，公投是否綁大選、也讓外界摸不著頭緒，還有明明兵役要延長，公布政策時卻吞吞吐吐、拖拖拉拉，搞得民眾人心惶惶。

苦苓指出，總統蔡英文上任後，曾提出「房市三箭」的住宅政策，結果就任至今超過6年，只有射出半箭，讓許多民眾一天比一天更住不起房子。

而在這次選舉當中，民進黨採取的攻擊不擇手段，不但牽連競爭對手的祖宗三代，甚至還殃及了無辜第三人，且新竹市長競選時，還有不成比例、鋪天蓋地的攻擊，追著高虹安猛打，就像其他地方都沒有要選舉一樣。

▼苦苓指出，蔡英文上任後曾提出「房市三箭」，就任至今超過6年，卻只有射出半箭。（圖／ETtoday資料照）

▲▼蔡英文總統9日以錄影方式為「2022女科技人大會–邁向工作與生活共榮的新職場」致詞。（圖／總統府提供）

此外，苦苓也說，目前治安敗壞、詐騙橫行，檢警卻不斷出入各種會館，歪風令人直搖頭。苦苓還提到，民進黨還拿著公信力，去跟大學、大企業及宗教團體對賭，行為荒腔走板。

苦苓說，還有個重大的原因，就是民進黨喜愛幫別人扣「紅帽子」，卻忘記自己身上也沾到過紅色，院長還時常帶著部長，成天跟立委拍桌、吵架，態度相當傲慢，完全不受監督，總統還搞「自閉」不理媒體，什麼事都不出來溝通，與民意嚴重脫節。

苦苓提及，黨內的槍口聯合對外都來不及，卻有自己人忙著在背後放冷箭，綜合這些因素，再怎麼支持民進黨，也都難以理直氣壯地幫民進黨說話，「以上16條，『族繁不及備載』，大家都可以自由添加理由，看能不能加到100條，好來喚醒『裝睡的』民進黨！」

苦苓列出的16點如下：

1.想選的偏偏不給選（連初選都沒），不想選的硬是叫去選⋯不輸才怪！

2.學位一個一個被取消了，那個「供應」學位的卻什麼事都沒有⋯不輸才怪！

3.任滿的自認做得好，居然就幫選民「指定」起接班人來了⋯不輸才怪！

4.就算防疫做得還可以，紓困卻沒有幫到許多真正困難的人⋯不輸才怪！

5.公投要綁大選就綁、要脫鈎就脫、要再綁就綁，隨便你們怎麼玩⋯不輸才怪！

6.明明兵役要延長，又吞吞吐吐拖拖拉拉，搞得人心惶惶⋯不輸才怪！

7.「房市三箭」六年只射出半枝，許多人一天比一天住不起房子⋯不輸才怪！

8.攻擊對手不擇手段，竟然牽連祖宗三代，還殃及無辜第三者⋯不輸才怪！

9.不成比例鋪天蓋地猛打高虹安，好像其他地方都沒在選舉了⋯不輸才怪！

10.治安敗壞、詐騙橫行，檢警卻在不斷出入各種「會館」⋯不輸才怪！

11.膽敢拿民進黨的公信力去和大學、大企業、宗教團體對賭⋯不輸才怪！

12.任意幫對方帶「紅帽子」，卻忘了自己身上也沾到過紅色⋯不輸才怪！

13.院長帶著部長成天跟立委拍桌吵架，態度傲慢、不受監督⋯不輸才怪！

14.總統搞「自閉」，不理媒體，什麼事都不出來跟民眾溝通⋯不輸才怪！

15.槍口聯合對外都還來不及，自己人卻忙著在背後放暗箭⋯不輸才怪！

16.再怎麼支持民進黨的人，這下也很難理直氣壯的幫民進黨講話⋯不輸才怪！

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