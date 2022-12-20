提案選舉公報拿掉學歷欄　綠委曝原因：現在選舉已不限制教育程度

▲立委鍾佳濱強調推廣客家語言的重要性。（圖／記者陳崑福／翻攝)



記者杜冠霖／台北報導

日前藍綠兩黨皆提出修正選罷法，增訂所謂「排黑條款」，也有立委提案可將選舉公報學歷欄拿掉，遭藍營反對，對此，提出該案的立委鍾佳濱20日解釋，1980年代選舉有教育程度的要求，但現在已經沒有相關規定，學歷欄意義已不復存在，但若候選人認為學經歷顯赫，有相當吸引力，也可在政見欄表達，但必須禁得起檢驗、務實填寫。

鍾佳濱指出，最近大家討論公職候選人資格應該做什麼積極限制，有人認爲應該對特定犯罪類型或前科做限制，也有委員認為應該在選舉公報上揭露前科紀錄，這些方向他都支持。

鍾佳濱表示，他也提案了一個項目，就是拿掉選舉公報上的學歷欄，1980年代之前，台灣選舉依照層級不同，有教育程度要求，當候選人不具有同等教育程度時，還需經過檢核才可取得候選人資格，但隨著時代推演，已經不再以學歷作為候選人要求，因此選舉公報上的學歷欄位已經不必要存在。

鍾佳濱指出，還是有選民關心候選人學經歷，候選人依然可以放在經歷和政見相關欄位，根據選罷法規定，競選公報中，經歷跟政見欄位要放什麼，選務機關完全尊重候選人自我表述，候選人提的政見要對選民負責，也要對提出的經歷負責。

對於排黑條款，鍾佳濱表示，排黑條款應該要強制候選人，揭露這些選民重視的紀錄，也許褫奪公權年限已經消除，但應該公布相關紀錄，讓選民做判斷。

