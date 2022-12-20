北檢調查高虹安太超過？　王世堅開嗆：吝嗇不違法、小氣不犯罪

▲台北市議員王世堅開嗆北檢違反比例原則。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安身陷詐領立委助理費疑雲，北檢16日清晨諭令高以60萬元交保候傳，台北市長柯文哲痛批「違反比例原則，需要這麼大動作真的滿奇怪的」。對此，民進黨台北市議員王世堅昨（19日）在節目中指出，高虹安不對就在於她太吝嗇、太小氣，但「吝嗇不違法、小氣不犯罪」，認為北檢連高虹安住宅都不放過「有點太侮辱了」，呼籲他們應依比例原則查辦。

王世堅昨在政論節目《新聞面對面》中表示，高虹安這件事應該查，如果真的有這些助理加班的話是合法但非正當，也就是說，公積金是老闆與夥計大家一同出的，高虹安不對就在於她太吝嗇、太小氣，照理說這個公積金是要老闆給得多、老闆用得少，甚至老闆不要用才對，結果你連洗頭、喝咖啡、搭車什麼都要用，「所以高虹安確實是做人的問題，老闆自己在用公積金。」

不過，王世堅也說「吝嗇不違法、小氣不犯罪」，現在社會在質疑的就是比例原則，每個政黨都要有雅量接受，新竹棒球場花了12億整修，高虹安的助理費只有60萬，對比下是2000分之1，如果辦高虹安案的態度是「這很好、應該辦」，那應該也要用2000倍的強度來查那些沒有被查，但極有可能有問題的案子。

王世堅強調，藍綠政黨不應該在這件事情上差別待遇，對白營以大欺小，「這件事不是藍綠自己來界定司法。」至於外界質疑北檢大動作處理高虹安，是背後有力量在操縱，王世堅則回應，「我們中央不會，以中央我了解的領導人她的品行，他們不至於幹這樣子的事情。」

王世堅透露，目前社會是希望北檢能依比例原則，像是立法委員、國會議員等，本來司法跟立法有一定的互相尊重，但不是說尊重就是不查或讓它濫權，而是可以用函送等其他方式，但現在檢調分多路去查高虹安，連她家裡、父母親的住宅都不放過，「我覺得這有點侮辱、太超過了，應該依比例原則來查辦這件事。」