蔡易餘解讀蔡啟芳口中「檢討」　點敗選3大戰犯：別讓人民看不起

▲蔡易餘指出父親蔡啟芳認為民進黨敗選的三大戰犯分別為柯建銘、林智堅及蔡易餘本人。（合成圖／記者屠惠剛、陳凱力、李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨九合一選舉遭遇史無前例的潰敗，立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳日前批評「該檢討的沒有人敢說」引發爭議。針對行政院長蘇貞昌的去留，蔡啟芳20日受訪時再表示，「選票就這樣了還問？就不是我決定的」對此，蔡易餘晚間也於臉書澄清父親蔡啟芳今日的想法，且點出這次敗選的三大戰犯，要民黨好好檢討，不要讓人民看不起。

蔡啟芳19日在臉書直言，民進黨大敗，要檢討原因有這麼容易嗎？痛批「該檢討的沒有人敢說」。他今日受訪針對臉書貼文指出，簡單、明瞭、扼要，在那邊檢討什麼，到最後都這樣而已，大家心裡都有數，政治只有一項，就是要讓百姓跟選民感受到，選票就出來了。

對於父親蔡啟芳今日發表的言論，蔡易餘在臉書貼出一段影片解讀蔡啟芳的想法，他提到，這次民進黨敗選，全台灣的支持者都很失望，希望民進黨好好檢討，但民進黨目前的檢討都不夠到位，因此他父親才跟他說檢討就要徹底。他轉述父親的想法點出，像這次選成這樣，第一個戰犯就是民進黨團立院總召柯建銘，不該打的隨便打，讓大家對民進黨「討厭值」升高；第二就是前新竹市長林智堅，論文事件該好好說明、處理，卻硬要拗，還要全黨替他背書、全黨一起陪葬；第三就是蔡易餘自己，身為中常委，該講的事都不敢講，讓整個黨變一言堂。

蔡易於最後表示，他覺得父親蔡啟芳的意思就是民進黨要好好檢討，該講的事都要好好講，不要遮遮掩掩，這樣才不會被人民看不起。