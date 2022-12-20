麥當勞明起調漲！他PO舊菜單「好想再吃」　網見5神物：童年最愛

▲網友分享麥當勞舊式菜單，有不少經典餐點再也沒有出過。

圖文／鏡週刊

麥當勞近日公告，自12月21日凌晨0時起調整部分菜單及產品價格，包括「銅板輕鬆點1+1=$50」將移除中小杯玉米湯，引起網友們崩潰。近日一名網友PO出麥當勞舊式菜單，發現不僅價格與過去相差甚遠，以前經典的餐點也都消失，獲得不少人共鳴。

一名網友在Dcard以「關於麥當勞漲價 這餐點小時候吃過嗎」為題發文，並分享一張麥當勞的舊式菜單，這份菜單上面包含冰心雪糕、聖代、蛋捲冰淇淋、飄浮飲品、彩虹冰淇淋、冰咖啡、冰炫風、柳橙原汁等餐點。

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▲麥當勞舊式菜單，引起不少網友共鳴。（翻攝自Dcard）

原PO表示，小時候非常喜歡和媽媽逛百貨公司，離開時一定會買麥當勞的彩虹冰淇淋，沒想到過了幾年就停售，「我印象沒有錯誤的話，那時候好像還有抹茶口味的冰炫風，真的好希望能夠讓我再回味童年啊」；菜單上的餐點，其中部分商品至今有漲價，也有熱門品項，而部分商品則下嫁再也買不到。

貼文一出，立刻引起網友們共鳴「還我冰心雪糕」「懷念奶昔，小時候喝就覺得甜到爆，但偶爾還是很想念」、「巧克力聖代，小時候的最愛，每次去必點」、「聖代、奶昔、漂浮、有夠懷念」、「彩虹冰淇淋，是我童年很美好的回憶唉」。

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