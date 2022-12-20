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要大家拿錢出來！　高虹安助理：兔姐覺得有問題，但老闆堅持

高虹安在接受調查局訊問時氣定神閒，還稱讚素食便當很好吃。

▲高虹安在接受調查局訊問時氣定神閒，還稱讚素食便當很好吃。

圖文／鏡週刊

新竹市長當選人高虹安在九合一選舉前，對外界質疑她詐領助理費，並要求上繳至公積金發表聲明辯稱：「不是助理費、加班費進入公積金，所有用途也全用在公務相關。」以及「公積金的來源是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦而自掏腰包贊助公用，絕非誣控是高虹安個人的小金庫。」還把責任推給行政主管說：「高虹安只知道有這件事，但是錢的花用、核決，和立法院公費完全無關，全部由行政主管直接處理。高虹安不介入參與這方面的事情。」

不過，本刊掌握，檢調偵訊時，拿出高虹安前行政主任「小兔」向檢方供出的帳本，一筆一筆詢問多名助理及高虹安是否知情、有沒有每月繳回相關金額？多名助理皆供稱，把薪資低薪高報回繳公積金並非自願，當初談薪水時，並不知道要向立院浮報薪資後上繳，後來經高虹安指示、要求，每個月才必須向立院低薪高報本薪及加班費，並將差額每月以現金的方式回繳至公積金，且設立公積金的起源，就是高上任立委之初，辦公室想添購咖啡機與星巴克咖啡豆等，但高又不願意出錢，所以才想出浮報薪資作為公積金支應。

▼根據高虹安辦公室2020年的內帳紀錄，王郁文9月薪資扣除勞健保費後入帳4萬3千多元，但最後居然整筆回繳至公積金內。（點圖可放大）

根據高虹安辦公室2020年的內帳紀錄，王郁文9月薪資扣除勞健保費後入帳4萬3千多元，但最後居然整筆回繳至公積金內。（吹哨者提供）

知情人士說，檢調約談助理後也發現，高虹安辦公室每月要求助理上繳浮報的本薪或加班費，是透過現金「退款」回繳至公積金，有助理供稱，「每個月都會有負責作帳的人，說委員（高虹安）講要拿回多少錢，我就會領現金繳出去」、「我不是自願的，是老闆（高虹安）要大家拿錢出來，才衍生出這套做法」，還有助理稱「兔姐當時覺得有問題，但老闆（高虹安）堅持這樣做」，當檢調細問為何助理每個月向立院請領的薪資高高低低？助理也供稱，完全照高虹安的安排。

對於公積金請款的細節，助理則供稱，每位助理只能請領自己的部分，且都必須經高虹安同意才能請款，有些是用在辦公室公務使用，有些則是高願意讓他們請款才能報帳。


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