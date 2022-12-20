麥當勞點餐喊「通關密語」　爽吃隱藏版漢堡！粉絲驚：從來都不知

▲麥當勞。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來速食龍頭「麥當勞」喊漲，讓不少粉絲相當崩潰，但你知道其實有一款超俗的「隱藏版漢堡」嗎？一名網友表示，走進麥當勞只要和店員說出「通關密語」，就可以買到一個30元的漢堡，和吉事漢堡只差了起司片，卻可以省下15元。有粉絲看到後就驚呼「從來都不知道！」

原PO在「Dcard」發文表示，麥當勞其實有一個隱藏版漢堡，只要和店員喊出通關密語，「我要點一個漢堡」即可；若是結帳店員是新人聽不懂的話，可以說「就是30元的漢堡」，就可以順利點到了。他透露其實「漢堡」內容物同樣豐富，包括牛肉漢堡排、酸黃瓜、番茄醬等，和吉事漢堡只差一片起司，卻可以省下15元，是省錢的好夥伴，「如果還沒吃過這個隱藏漢堡的，趕快去吃看看吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友看到後紛紛表示，「蠻有趣的，我第一次知道」、「我從小到大吃這麼久麥當勞都不知道，枉費我還住在麥當勞隔壁哈哈哈」、「我完全不知道居然還有這個可以點，而且連包裝都有」、「我是去做麥胞（麥當勞員工）才知道」、「很可愛，漢堡第一次聽到，以前小時候吃漢堡到現在就是都吃雙層牛肉吉事堡」。

也有人說，「我都吃兒童餐，就是這個漢堡，然後還有小薯跟蘋果汁，這樣79元而已，超讚」、「先排除價錢、觀點，偶爾晚上嘴饞想吃麥當勞，我都會逼自己點這種，就填個肚子又不會太多這樣」、「我都直接說小漢堡，因為是兒童餐裡面的」、「我都用自助點餐機這樣點」。

▲麥當勞的「漢堡」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

事實上，在麥當勞官網上也可以看到，「漢堡」被放在點心區，內容物有牛肉餅、芥末醬、脫水洋蔥、酸黃瓜及番茄醬等，是麥當勞隱藏版的經典滋味。快樂兒童餐的「漢堡Happy Meal」的主餐同樣是漢堡，可再搭配玉米杯和蘋果汁，增加餐點豐富度。