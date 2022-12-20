少女約會變調！男友壞壞後變惡魔　撂7兄弟輪流性侵15小時

▲少女甜蜜約會變調！男友做愛後成變態惡魔，撂7兄弟對她輪流性侵15小時。（示意圖，翻自hindustantimes.com）

圖文／鏡週刊

印度再傳變態性侵事件，事發在上週五，一名16歲少女在男友邀約之下，到一處海邊小屋甜蜜約會，兩人還發生性關係。但沒想到男友在做愛後，整個人竟然變成變態惡魔，還撂來7兄弟對少女硬上，輪流性侵長達15小時。

據《Mid-day》報導，事發在帕爾加爾（Palghar）地區，這名少女在上週五在男友的邀約下，到當地的一間海邊小屋，享受甜蜜約會。少女抵達小屋後，發現現場還有其他人，都是男友的朋友，少女不疑有他，當天晚上大家一起開趴，喝酒狂歡。

隨後男友帶著少女進入臥房，兩人開始甜蜜溫存做愛，享受兩人時光。但男友在做愛後，竟然變了一個人，當場開門讓「兄弟們上啊」，讓少女慘遭男友與其朋友共8人輪流性侵。據悉少女從週五晚間8點到週六早上11點，遭到這8名男子輪流性侵，完全把少女當成玩物凌虐。

直到週六下午2點，少女接到來自父親的電話，少女也趕緊向爸爸求救。少女父親得知狀況後，立刻報警，並循著手機訊號定位找到少女，並將她救出。警方表示，抵達現場後，發現這8名男子幾乎都呈現酒醉狀態，現場還散落許多酒瓶。警方指出，這8男目前已遭逮捕，並確認男友就是主嫌，另外警方也稱，發生事件的這處海邊小屋，已經被閒置多年，但最近成為不少青少年開趴的新據點。

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