世足激戰台人只能看！黃種人適合啥運動？網點名它：台灣天下無敵

▲梅西捧起大力神盃，讓網友興起一陣熱血潮。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

2022年卡達世足冠軍賽，在球王梅西率領阿根廷與法國鏖戰，最終阿根廷以4：2成績擊敗法國，當梅西捧起大力神盃，也讓網友熱血到最高潮。不過有網友發現，本屆世足賽，從八強賽開始，就不見黃種人的身影，歷屆也沒有亞洲人拿大力神盃的場景，讓人不禁好奇「黃種人適合什麼運動」，引發熱議。

一名網友在PTT以「所以黃種人適合什麼運動？」為題發文，表示「台灣人和中國人若不跟黑人比，但連白人和南美洲人也比不贏」、「所以黃種人到底可以幹嘛」，他也指出，亞洲人擅長的跆拳道、射箭國際上根本沒什麼人玩。

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原PO也舉例，169公分的梅西都能拿下世界盃，也不能說是天生優勢或劣勢了，讓他好奇「黃種人是不是只能看人家的世界大賽自慰而已，還是其實黃種人只是不夠努力」。

貼文一出立即引起討論，不少人表示，「踢毽子」、「桌球」、「小皮球」、「」、「羽球、健力、舉重都有一席之地」、「電競吧」、「比較輕量級需要反射神經的運動」、「排球，體操，跳水」、「舉重，健力，拳擊，你不知道的還很多咧」、「你知道台灣巧固球天下無敵嗎？」、「花式溜冰/滑雪也常有獎牌」。

但也有網友指出，台灣是運動風氣不盛行，或相關體制不夠完善是原因，「人家歐美對運動很狂熱」、「天賦有差 但文化、運動人口比例、生活」、「運動人口差太多了 台灣就是不愛運動的」、「環境吧，亞洲普遍運動不盛行，成功的運動員都是從小就開始勤奮練習」、「看一下奧運亞洲哪項奪金就知道了」。

▲有網友提出台灣的羽球也很強。（圖／達志影像／美聯社）

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