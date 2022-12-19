「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！他出面回應了

▲梅西完成了生涯最大夢想，奪下世界盃冠軍。（圖／路透）

記者劉人豪／綜合報導

葡萄牙中衛佩佩（Pepe）在本屆世足賽時質疑判決不公，諷刺裁判的國籍安排，「我看，直接給阿根廷冠軍好啦！」有位網友在該篇相關新聞留言說「阿根廷如果拿冠軍大家就請我吃雞排」，沒想到阿根廷奪冠後吸引2萬人朝聖留言，該位網友告訴《ETtoday新聞雲》，已經有人聯繫他，要請他吃雞排了。

2022卡達世界盃4強門票爭奪戰時，葡萄牙遭馬摩洛哥0比1完封，止步世界盃之旅，賽後佩佩質疑判決不公，推出阿根廷裁判執法，明顯有失公正，他認為摩洛哥在下半場不停犯規，但裁判卻沒送出黃牌，還只給了8分鐘補時。「我看，直接給阿根廷冠軍好啦！」

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▲阿根廷奪冠後，2萬網友到此篇朝聖留言。（圖／翻攝自Facebook）

有位馮姓網友在該篇佩佩的新聞留言說，「阿根廷如果拿冠軍大家就請我吃雞排！有卡就有」，沒想到阿根廷奪冠後，吸引了大批網友留言朝聖，約有1萬人按讚，還有2萬人留言回覆，不少人要請他吃雞排「我好想看到他吃爆的畫面」、「看來很多人要看原po吃雞排吃到吐了」、「沒吃完不准回家」，也有人看錯以為是他要請大家吃雞排「一堆以為樓主要請吃雞排的」、「轉賣無本生意，賺翻了」。

《ETtoday新聞雲》詢問該位馮姓網友，他說阿根廷奪冠後，已經有3、4位要直接匯款給他吃雞排，不過他可能會請這些人直接小額捐款100元即可，對於大家要求一天吃完雞排，他則回應說「我又沒說一天吃完，請客也是要排隊的」。

至於阿根廷奪冠是否如他所料？他表示運彩有買阿根廷奪冠、雙方和局、比數2比2，都完全命中。