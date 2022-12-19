有鄉民在觀眾席！他此生首次看足球賽　曝IP全驚呆：一生無憾

▲2022世足冠軍賽時，有鄉民在現場觀戰。（圖／路透社）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022卡達世界盃冠軍一戰中，雙方苦戰2小時，不僅進行加時賽，還進行PK才分出勝負，整場踢好踢滿，讓網友看得瞠目結舌。就有人表示，「越看精神越好，這屆世界盃只看這場算是值得了吧？」吸引一位網友回文，PO出幾張照片讓底下羨慕炸，「現場看太讚啦！」「這場太經典了，這一生值得了！」

冠軍賽時，不少台灣人也當起一日球迷，盯著電視轉播看到凌晨2點，就有網友在PTT的Gossiping板問卦，「2022世界盃只看這場就值得了吧」，說這屆世界盃中，冠軍賽是他唯一熬夜看的一場球賽，緊張又刺激的交手畫面，讓他越看越有精神，「這屆世界盃只看這場算是值得了吧？」

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貼文一出，有鄉民則回文大讚「真心覺得超值」，並貼出幾張照片說道，「踢好踢滿除外，兩個點球三個進球，都是在右側球門，位置剛好在右側球門左方，很過癮！」這讓眾人驚呆了，因為照片背景就是比賽現場，而且一看帳號IP，還真的位在卡達。

▲▼有鄉民到現場朝聖經典一戰。（圖／翻攝自PTT）

這位飛現場的台灣球迷還笑說，「唯一美中不足，最後點球在另一側」，最後透露，其實這是他這輩子看的第一場足球賽，但已永生難忘。不少人羨慕炸，「能飛出去看已經不容易了，還是看到歷史級的大賽」、「人生無憾了」、「猛啦！那個地方也有鄉民」、「見證歷史的一刻，太爽了吧」、「真有心，竟然飛現場。」

還有網友驚嘆財力的部分，「門票應該超過三萬台幣了吧」、「這篇感覺到滿滿的鈔能力」、「炫富文」、「機票錢+酒店錢+門票……真的是鈔能力」、「哇，是鈔人！」、「爸爸請支援零用錢。」據悉，冠軍賽來臨前，有國外球迷指出，原本該戰最低價、面額750美元的門票，在黑市炒到每張約4000美元（約新台幣12萬3000元）以上，相當離譜。