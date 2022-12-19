高虹安找檢察官當副市長嚇死民進黨？　他曝：也勸過韓國瑜這樣做

▲邱毅表示，高虹安這波人事安排可能有「高人指點」，終於找到突圍的辦法。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安雖深陷詐領助理費風暴，今（19）日上午她仍親自公布第一波小內閣人事名單，宣布副市長由台灣高檢署檢察官蔡麗清出任，引發外界熱議。對此，前立委邱毅就在臉書指出，高虹安可能有高人從中指點，終於找到突圍的方法，還提到自己當年也勸過前高雄市長韓國瑜找個查弊高手擔任副市長。

邱毅指出，新竹市副市長人選很關鍵，因為高虹安的涉貪案極可能被提起公訴，若一審判決有罪，依法律必須停職，由副市長代理市長職務，所以蔡麗清極可能在一年多以後便代理新竹市長。他表示，過去八年，新竹市由民進黨的林智堅執政，眾所皆知，新竹市是政治金雞母，生財之道比比皆是，他認為，貪污很專業，抓貪污也很專業，高虹安找來高檢署查辦黑金的檢察官來擔任副市長，「單單這個動作必然嚇死民進黨。」

邱毅表示這招就叫做「圍魏救趙」，高虹安一則有了可與民進黨談判的籌碼，案子可拖延或判無罪，二則若查出民進黨重大貪污案件，「也可顯示自己只是貪小便宜，民進黨才是大貪腐，民眾心中那把尺就知道怎麼放了。」他提到，當年韓國瑜主政高雄市時，他也勸韓國瑜找個查弊高手擔任副市長，好好清查前朝陳菊的貪污弊案，以厚實自己政治聲望及政治資本，無奈韓國瑜不聽，最後自己大選慘敗，連市長都被罷免，這就是「一子棋輸滿盤皆落索」。

邱毅最後強調，這次高虹安的方向對了，這才是突圍之道，好好查民進黨在新竹的貪污弊案，只要真正去查，一定有所斬獲。