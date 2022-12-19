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蔣萬安明親自聽「大巨蛋專案簡報」　拚選前承諾「一年內完工啟用」

▲▼蔣萬安辦公室發言人鄭世維。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安辦公室發言人鄭世維。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安將於12月25日就職，柯市府、蔣陣營19日上午在台北市政府舉辦第二場交接會議，柯市府交接小組召集人彭振聲透露，蔣萬安希望對大巨蛋議題做特別了解，雙方約好20日下午做特別簡報。對此，蔣萬安辦公室發言人鄭世維證實， 蔣萬安選舉時講過，上任後一年內要讓大巨蛋完工啟用，所以20日會有柯市府人員與蔣萬安做簡報，由蔣萬安本人親自了解內容。

根據柯、蔣雙方規劃，19日上午9時30分在北市府舉辦第二場府級移交會議，案件內容包括研考會的城市美學辦公室、警察局錄影監視器、環保局2050淨零排放、財政局重大開發BOT／OT、捷運局的捷運工程、地政局的社子島開發計畫、文化局工程、觀傳局2023台灣燈會、工務局的二殯二期與聯外道路工程、中正橋改建、污水處理等，以及產發局市場改建案。

鄭世維於移交會議結束後受訪時表示，16日與今天兩場都是府級交接會議，包括台北市長柯文哲、蔣萬安會面時的24項重大工程事項，由於分佈於各局處中，且都有即將接任的各局處首長在場，充分了解柯市府所列出的24項重大事項，未來各局處的細部交接，就由各局處首長在未來一周充分對接。

至於彭振聲日前請假缺席首場會議，今日本人親自出席會議是否有盡到誠意？鄭世維說，最重要的是希望市政能延續，怎麼樣讓市政延續工作，將交接會議做好，不能辜負期待。

彭振聲稱20日下午蔣萬安將特別聽取大巨蛋簡報？鄭世維也證實，24項重大交接事項中沒有大巨蛋，而蔣萬安在選舉時也講過大巨蛋議題，上任後一年內要讓大巨蛋完工啟用，所以20日會有市府人員與蔣萬安做簡報，由蔣萬安本人親自了解內容。

▲▼台北市副市長彭振聲。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市副市長彭振聲。（圖／記者陳家豪攝）

彭振聲於會議前受訪時透露交接重點，其中大巨蛋不在交接會議裡面。彭振聲表示，因為蔣萬安陣營希望個別對大巨蛋移交做特別了解，所以約好20日下午4時進行簡報，「這是比較細膩的事情，新任市長要當面了解，所以大巨蛋本來就沒在移交小組24個議題內。」

至於20日下午4時是否由彭振聲帶隊向蔣萬安陣營做簡報？彭振聲提及，沒有，會由專案的技監帶領相關首長，包括體育局長等跟蔣萬安做簡報，目前為止蔣萬安陣營只針對大巨蛋有提出特別了解需求，且今日早上交接完成後，一般事項就結束，倘若未來蔣萬安陣營有繼續提需求，他會再聯絡安排。

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