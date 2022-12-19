釀深藍炸鍋！蔡詩萍首現身：過去批藍也批綠　25日後停止政治評論

▲準台北市文化局長、媒體人蔡詩萍。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安找來媒體人蔡詩萍出任文化局長，但蔡詩萍因曾多次點名「深藍族群」拖累國民黨，遭批是「藍皮綠骨」，前氣象主播李富城甚至為此開嗆，若知道投出另一個「馬XX」就絕對不投蔣萬安。對此，蔡詩萍19日受訪時表示，自己也不知道會當文化局長，且對藍綠批評都不會少。不過他也強調，25日以後就停止政治評論。

根據柯文哲市長與蔣萬安雙方規劃，19日上午9時30分在北市府舉辦第二場府級移交會議，案件內容包括研考會的城市美學辦公室、警察局錄影監視器、環保局2050淨零排放、財政局重大開發BOT／OT、捷運局的捷運工程、地政局的社子島開發計畫、文化局工程、觀傳局2023台灣燈會、工務局的二殯二期與聯外道路工程、中正橋改建、污水處理等，以及產發局市場改建案。

由於有文化局工程業務交接，蔡詩萍19日上午9時30分左右準時出席會議，並表明會後接受媒體訪問；而蔡詩萍也與蔣萬安辦公室發言人鄭世維於中午11時30分左右出面說明。

針對出任文化局長引爆深藍族群不滿？蔡詩萍表示，「我也不知道我會當文化局長。」自己在寫評論以前，也不知道將來會加入公職，且當時自己只是媒體人，是一個相信自己信念的媒體人，所以批藍也批綠，「大家到我臉書上都看得出來，我對藍綠批評不會少，如果說我是藍皮綠骨、綠皮藍骨，我都覺得不是很公平。」

蔡詩萍指出，自己作為一個媒體人，在政治立場上就是自由主義者，在台灣立場是中華民國台灣派，他從來沒改變過這個立場，相信外界能稍微平衡一點誤解，「不要只看到我批評某一方，就認定我一定是怎麼樣。」自己有看到中廣董事長趙少康、國民黨主席朱立倫給予他滿多期望，對方也都知道他曾對國民黨有批評，但「我的批評是愛之深責之切」。

▲蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

至於李富城為此開嗆，早知道投出另一個「馬XX」就不投蔣萬安？蔡詩萍提及，這個話不公平，自己雖對前總統馬英九有諸多批評，但馬英九創造8年兩岸和平，對台灣不同族群、多元文化間的調和，還是很有功勞的，無法一竿子打盡。

蔡詩萍強調，自己寫文章時都是媒體人，25日交接後就是市府團隊成員之一，並且負責文化局業務，主要工作就是為台北市文化界工作，所以25日後政治評論都會停止，「過去我作為媒體人的評論就應到此為止，如果還有引起一些誤會的話，要跟這些朋友說聲不好意思。」

被問到未來文化局哪些業務列入重點事項？蔡詩萍說，剛剛文化局交接內容都比較簡單，最主要是文化工程交接，外界聽起來可能也會覺得枯燥，真正工作是26日進入文化局後，將與傑出的2名文化局副局長、主秘共事，相信透過對方會越來越熟悉，並包括蔣萬安的市政規劃做搭配，等到過一段時間更熟悉後，再向外界報告。