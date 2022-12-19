「監督當政見是基本常識」　王鴻薇反擊吳怡農：用功點不然鬧笑話

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農今（19日）批對手王鴻薇所提的監督預算等3政見，不是政見，而吳怡農競總則要王不要再搞笑了。對此，王鴻薇回應，很多立委都把監督政策當作自己政見，這是基本常識，請用功一點，不然會鬧出很大的笑話；王也諷，如果吳不敢接受辯論，直說無妨，否則說的越多，漏洞就越多，鬧的笑話就越多。

▲王鴻薇。（圖／王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇投入立委補選後，陸續提出核二與核三廠延役、要讓行政院長蘇貞昌和國安局長陳明通下台、看守納稅人荷包等政見，但吳怡農19日受訪時認為，這都不是政見，王連立委職責都沒有做好準備，恐怕王一項政見都沒有。吳怡農競總補充說，監督政府預算是立委法定職責，王鴻薇竟把此當成選舉政見，顯示她不但沒政見，更連「政見」這兩個字是指什麼都搞不清楚，令人啼笑皆非，「王鴻薇請不要再搞笑了」。

對此，王鴻薇回應，吳怡農提出的松山機場機遷建，不但被民進黨立委打臉、交通部說不可行，現在退輔會主委馮世寬也批這項政見，要請問吳怡農，到底誰在搞笑？立委本應該監督，很多立委都把監督政策當作自己政見，推薦吳去看看民進黨立委的選舉公報，很多人就提出要以監督為政見，這真的是基本常識。

「吳怡農先生，我一直說，請你用功一點，你一定要找人來給你補一補課，不然真的會鬧出很大的笑話。」王鴻薇說，她了解吳怡農說她沒有政見，又說她提出核二、核三廠沒解決核燃料，也不算政見，這些似是而非的話，都是推托、不敢辯論的藉口。

王鴻薇諷，如果吳怡農不敢接受辯論，直說無妨，否則說的越多，漏洞就越多，鬧的笑話就越多。