蔡詩萍任文化局長被罵　媒體人嘆國民黨也有「頭腦壞去的側翼」

▲台北市文化局長蔡詩萍。（圖／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

作家蔡詩萍將任台北市文化局長，卻因過去言論引發深藍不滿，資深媒體人黃光芹則指出，蔡詩萍不僅是位優質的文化人，還是位中道、理性的媒體人，「國民黨駡民進黨的側翼文化，國民黨難道就没有頭腦壞去的側翼？肉搜蔡過去發過的FB，一字一句進行文字獄？」

準台北市長蔣萬安找來蔡詩萍出任文化局長，但他過去談到國民黨的兩岸路線時曾說，「國民黨必須走出政治精神分裂症！」多次點名「深藍族群」拖累國民黨，因此挨轟「藍皮綠骨」。前氣象主播李富城更為此開嗆蔣萬安，「一個鳥盡弓藏的勝利者，誰還會為你效力，四年後再見」。

黃光芹則質疑，「如果連蔡詩萍都不能容，你們還能容誰？」蔣萬安禮賢下士，不是他權利薰心，才找來蔡詩萍。如果所謂深藍好戰份子發動攻擊，把事情搞砸了，是蔣市府的損失，蔡詩萍可以樂得輕鬆。

黃光芹指出，國民黨駡民進黨的側翼文化，是造成該黨九合一選舉惨敗的原因之一。但國民黨難道就没有頭腦壞去的側翼？肉搜蔡過去發過的FB，一字一句進行文字獄？剿蔡詩萍者如果打著深藍旗幟，自詡為王道，自認師出有名，那何不一次壯大為國民黨主流？把國民黨徹底打入同温層，彼此抱團取暖，而成為義和團？

針對深藍不滿，蔣萬安強調，蔡詩萍非常專業，過去大家都有目共睹，尤其在文學創作、媒體表現部分，相信未來在文化政策的規劃、設計、推動，絕對符合理念。