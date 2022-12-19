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大陸 大陸焦點 特派現場

歐美專家：陸解封時機不理想　2023年恐有逾100萬人染疫亡

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲北京發熱門診湧入大量病患。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸逐步解封後，疫情大爆發，美國華盛頓大學「健康計量評估研究中心」（IHME）指出，最新模型預測顯示，大陸2023年將有超過100萬人因感染新冠肺炎而死亡。

據《路透社》報導，大陸許多地方發生大規模抗議後，北京終於取消了全球最嚴格的防疫封控，然而開放後感染人數激增，不少人士都擔心，下個月的農曆新年假期會有更大規模民眾確診。

IHME預測，大陸疫情將在4月1日左右達到峰值，屆時死亡人數將達32萬2000 人。IHME主任莫瑞（Christopher Murray）指出，到達峰值時，大約會有三分之一人口感染新冠病毒。

另外，據英國的醫療風險公司分析，大陸取消疫情封控後，感染人數最多可能高達2.79億人，死亡人數將高達210萬人，其中大部分是未接種疫苗的老年人。

《美國之音》報導，專家認為，大陸放開的時機並不理想，醫療系統並未對感染潮做好充足準備，民眾也沒有思想準備，導致確診者湧入醫院，造成醫療嚴重擠兌；儘管官方加大宣傳力度，鼓勵居家檢測和治療，但社區工作人員人手不足、醫療物資短缺，連基本的退燒藥與快篩試劑都買不到。

《澎湃新聞》報導，大陸各地正加緊擴充重症救治資源，這亦是近期多地工作會議上部署的重點工作，其中有部分省分還定下近期重症醫療資源建設目標。

山東曹縣人民醫院的新冠病毒重症急用呼吸機等醫用設備應急採購專案，專案預算金額為500萬元（人民幣）；河南登封市人民醫院的新冠肺炎重症救治設備採取競爭性談判方式緊急採購，內容包括葉克膜（ECMO）等物。

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