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大陸 大陸焦點 特派現場

陸基層醫將面臨「最大規模感染潮」　醫院號召輕症職工堅持工作

▲▼大陸疫情,醫院,發熱門診,醫療崩潰。（圖／翻攝自中國慈善家雜誌）

▲大陸醫療系統面臨重大考驗。（圖／翻攝自中國慈善家雜誌）

記者蔡儀潔／綜合報導

激增的病例數衝擊大陸醫療系統，感染科專家張文宏日前示警，社區醫生將面臨「有史以來最大規模的新冠感染浪潮」。對此，大陸有醫院號召醫護中的無症狀感染者和輕症要堅持工作，還有醫院安排陽性無症狀感染者到陽性病區上班。

據《澎湃新聞》報導，由於醫護人員因感染減員，加上患者激增，大陸多家醫院相繼報告「減員嚴重」。吉林大學第一醫院強調，「必須清醒地認識到：真正的就診高峰還沒有到來。」

北京應急總醫院18日指出，由於密接、隔離等情況，急診科一度減員10人，同時隨著周邊醫院相繼停診，患者是平日的幾倍多，護理人員不僅在疫情防控上壓力巨大，而且工作量劇增，給生理和心理都帶來了很大的考驗。

▲陝西一家診所的就醫情況。（圖／翻攝自秒拍「丶木子井」）

與此同時，大陸多家醫院已發出倡議書，號召醫護「輕傷不下火線」。湖南宜章縣人民醫院發出倡議稱，無症狀感染者和輕症要堅持工作，讓症狀較重的職工立即休息和治療，症狀消失後立即上班。

湖北麻城市婦幼保健院則倡議，醫務人員「輕傷不下火線」，陽性無症狀感染者到陽性病區上班，有發熱症狀的原則上休息3天，建議最長不超過5天；不建議症狀嚴重的人員帶病上班。

據《第一財經》報導，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏18日指出，社區醫生將面臨有史以來最大規模的新冠感染浪潮，「這幾年我們的新冠治療都是在定點醫院開展的，社區醫生往往是幫助方艙醫院，或者做一些核酸檢測。但這一次，更多的新冠病人會集中在社區。」

對於疫情走勢，張文宏表示，新加坡從1月1日放開，直到4月15日疫情才到低谷，期間長達4個月左右時間，「此輪疫情我們要做好2至4個月的準備。」

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