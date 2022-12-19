蔣萬安對大巨蛋提特別了解需求　柯文哲明派員「專案報告交接」

▲台北市副市長彭振聲。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安將於12月25日就職，現任台北市長柯文哲派副市長彭振聲任交接小組召集人，而蔣萬安則是由立委林奕華擔任交接小組召集人；柯市府、蔣陣營19日上午在台北市政府舉辦第二場交接會議，彭振聲受訪時透露，蔣萬安希望對大巨蛋議題做特別了解，雙方約好20日下午做特別簡報。

根據柯、蔣雙方規劃，19日上午9時30分在北市府舉辦第二場府級移交會議，案件內容包括研考會的城市美學辦公室、警察局錄影監視器、環保局2050淨零排放、財政局重大開發BOT／OT、捷運局的捷運工程、地政局的社子島開發計畫、文化局工程、觀傳局2023台灣燈會、工務局的二殯二期與聯外道路工程、中正橋改建、污水處理等，以及產發局市場改建案。

▲蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

彭振聲19日上午在台北市政府受訪時，被問及今日交接小組內容重點，是否會包括大巨蛋？彭振聲表示，大巨蛋不在交接會議中，因為蔣萬安陣營希望個別對大巨蛋移交做特別了解，所以約好20日下午4時進行簡報，「這是比較細膩的事情，新任市長要當面了解，所以大巨蛋本來就沒在移交小組24個議題內。」

至於20日下午4時是否由彭振聲帶隊向蔣萬安陣營做簡報？彭振聲表示，沒有，會由專案的技監帶領相關首長，包括體育局長等跟蔣萬安做簡報，目前為止蔣萬安陣營只針對大巨蛋有提出特別了解需求，且今日早上交接完成後，一般事項就結束，倘若未來蔣萬安陣營有繼續提需求，他會再聯絡安排。

由於柯文哲過去屢次批評大巨蛋卡在中央，目前大巨蛋進度為何？彭振聲提及，大巨蛋的防火性能審查已審很久，前後大約審了1、2年，裡面還包括了逃生部分，中央聘請的專家還有意見，這部分就由遠雄一直補件，「台北市政府是站在協助立場，由遠雄來提出困難，我們來給予協助，絕對不是台北市政府直接對內政部。」

媒體追問，蔣萬安陣營是否有要社子島議題做特別了解？彭振聲說，沒有社子島，四大計畫已經通過，包括防洪計畫、主要計畫、細部計畫，以及環境影響評估計畫，現在就是區段徵收，如果核定要開工的話，大概16年後可以完成，當中還有很多問題，包括土方去留等，還屬於進行式。