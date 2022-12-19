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缺席交接會議遭批　彭振聲「請假搬家」喊冤：局長留任有什麼問題

▲▼台北市副市長彭振聲。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市副市長彭振聲。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安將於12月25日就職，現任市長柯文哲派副市長彭振聲擔任交接小組召集人，但彭振聲卻缺席16日的交接小組會議，引發外界質疑給國民黨穿小鞋。對此，彭振聲19日受訪時喊冤，自己有家裡的事情需處理，因此向市府請假，且當天移交事項主要為都發局業務，但相關局長有留任，並未造成市民權益受損。

根據柯、蔣雙方規劃，19日上午9時30分在北市府舉辦第二場府級移交會議，案件內容包括研考會的城市美學辦公室、警察局錄影監視器、環保局2050淨零排放、財政局重大開發BOT／OT、捷運局的捷運工程、地政局的社子島開發計畫、文化局工程、觀傳局2023台灣燈會、工務局的二殯二期與聯外道路工程、中正橋改建、污水處理等，以及產發局市場改建案。

彭振聲19日上午在台北市政府受訪，針對日前請假爭議，彭振聲表示，柯文哲當初上任時，前任首長搬離宿舍有3個月緩衝時間，但現在卻要求24日以前要搬離，「我都沒時間請假，還有快10天的假沒請。」

彭振聲指出，自己家裡還有94歲的中風老母親要安置，移交事項一般來說都沒有政務官移交，他覺得應該由秘書長或副秘書長移交比較好，且蔣萬安陣營要的題目、柯文哲想要移交事項，雙方都有充分溝通，「這是沒有問題的。」

彭振聲說明，日前將簡報看完之後，他就回高雄處理家裡的事情，而且當天是都發局業務，但都發局是由現任局長黃一平調去工務局，「這何必要什麼交接？」就讓即將上任的都發局長王玉芬、黃一平、準副市長李四川及蔣萬安4人交接，「這有什麼問題？因為還有局長留任嘛！」

彭振聲強調，當天絕對沒有像外界所說，造成台北市民權益受損，而且自己是「在營休假」，也沒有不來參加第二場交接，且大家都是很熟的朋友，包括他曾與李四川在高雄市政府認識，他也與張溫德認識，每天還會傳LINE訊息，「不會有穿小鞋啦！」交接是很順暢的。

至於今日是否由柯文哲指定出席交接？彭振聲稱，柯文哲是要求他統籌議題，因為局處對局處是最清楚的，他們等於是去聽簡報，這樣有什麼意義？所以蔣辦若認為哪個局處有問題，由他安排局長與新任局長對接，這才是最有效的，也能達成無縫接軌，而不是開會、做簡報就算業務移交。

媒體追問，彭振聲當天是請假未出席，是否覺得被國民黨批評有些委屈？彭振聲提及，他18日提早從高雄回來，結果看到自己被批評給國民黨穿小鞋，「我們人不要因為錯誤政策來使自己生氣，我今天接受大家訪問，還是很平靜啊！不是事實的部分，就不用多加解釋，外界要怎麼推測就怎麼推測。」實質內容很重要，交接是否平順、無縫接軌，才該是政治人物應考量的事情。

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