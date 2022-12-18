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柯文哲敲定黨祕書長、總統競辦主任　蔡壁如不在名單上

【獨家】柯文哲敲定黨祕書長、總統競辦主任　蔡壁如不在名單上

圖文／鏡週刊

九合一大選後，即將卸任台北市長的民眾黨主席柯文哲敲定新一波人事布局！本刊掌握，柯昨（17日）晚向黨內要角宣布，黨祕書長將由北市公務人員訓練處處長、國際事務委員會執行長周台竹接任，他的競選總統辦公室主任則由北市社會局長周榆修出任。

柯文哲16日晚間結束新加坡訪問行程返國，隔日旋即召集黨內立委及黨務要角在中央黨部開會討論選後人事布局。

據轉述，柯除了宣布周台竹、周榆修等人事外，因立委高虹安當選新竹市長後，不分區立委懸缺將由黨團主任陳琬惠遞補，對於新任黨團主任人選，柯也向與會者表示，有意找前立委黃文玲接任，但黃當場並未答應。至於因論文抄襲案請辭立委的柯文哲心腹蔡壁如則尚未被安排任何職務。

民眾黨祕書長將由北市公務人員訓練處處長周台竹接任。

▲民眾黨祕書長將由北市公務人員訓練處處長周台竹接任。

親柯人士透露，柯屬意周台竹的原因，一方面是過去柯在市長任內出訪，周都扮演關鍵角色，另柯布局2024總統大選，周的外交長才也能補足柯的弱項，甚至卸任市長後柯也不排除規劃出訪行程，屆時周也能提供協助；至於周榆修出線原因則是他長期在市府任職，當過柯的市長辦公室主任及局處首長，二人默契佳，另他出身民進黨（蘇貞昌系統），政黨、選舉操盤經驗豐富。

除了人事安排，據轉述，柯在會中也談及高虹安涉嫌詐領助理費案，直指民進黨一定會追殺到底，高虹安最後很可能會被抓進去關，並要黨內立委好好檢視自己的帳目，不要等別人爆料才危機處理，另也打算由黨部籌組律師團，協助高及整個黨作為未來法律攻防的後援。

北市社會局長周榆修將出任柯的競選總統辦公室主任。（翻攝自周榆修臉書）

▲北市社會局長周榆修將出任柯的競選總統辦公室主任。（翻攝自周榆修臉書）

而對於高案，與會者也有人抱怨，「高虹安什麼都不講，我們要怎麼幫她」，另有立委提出疑問，「黨現在是要力挺到底還是要切割？」不過柯未對此表達意見。

至於柯文哲競選總統辦公室則位於北市南京東路上的台玻大樓三樓，除了周榆修將接任辦公室主任，包括柯的高中同學、北捷董事長李文宗、北市府發言人陳智菡、市長辦公室副主任戴于文、市府顧問林有志、悠遊卡公司總經理邱昱凱等人都可望進駐。



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