北京太平間、火葬場「屍滿為患」！　官方時隔2周終通報：死亡2例

▲北京疫情嚴峻。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

北京疫情繼續延燒，據悉北京新冠肺炎死亡個案數急遽增加，醫院太平間和殯儀館等處出現「屍滿為患」的景象，但官方近期都沒有公布新增死亡病例。不過，大陸國家衛健委19日公布，本土新增1918例確診病例，北京再多2人病亡，是官方相隔逾兩個星期後再通報有死亡個案。

通報顯示，新增1918例本土確診，包括廣東846例，北京314例，重慶198例，湖南93例，福建87例，雲南74例，四川65例，浙江40例，天津39例，河南39例，山東33例，內蒙古23例，上海23例，陝西15例，河北11例，黑龍江6例，山西4例，海南3例，江蘇2例，青海2例，安徽1例。

中國大陸防疫鬆綁之後，各地疫情急速升溫，北京傳出殯儀館爆滿、火葬場得排隊的情形。據陸媒和港媒報導，北京2名中國資深媒體人包括前「人民日報」記者楊良化及前「中國青年報」副總編輯周志春近日皆染疫死。

《東森新媒體ETtoday》15日曾直擊，北京東郊殯儀館排滿等候火化遺體的家屬車，現場8座焚化爐只能24小時不間斷運作。殯葬業者也透露，殯儀館的冰櫃昨天（14日）已經滿了，只能先將遺體放在地上，預約完全爆滿。

另外，香港媒體《明報》也引述一名醫院工作人員說法指出，不只殯儀館，醫院太平間的冷藏櫃也已經爆滿，一格放兩具遺體也裝不下，有約30具遺體只能先放在地上等待入櫃。