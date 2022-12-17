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北京醫護「頂著陽性」拚命救人！醫院陷入「沒藥沒人力」困境

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲北京各大醫院的發熱（發燒）門診外排滿了病人。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫鬆綁後，北京疫情快速升溫，醫院面臨著醫護染病、病患大增，同時藥物也短缺的困境。北京一家醫院的管理層就透露，現在醫院只能默許陽性但症狀不嚴重的醫護照常上班，這是為了讓醫院能夠維持運轉。

根據《經濟觀察報》報導，北京一家三級綜合醫院的管理層的王彬（化名）透露，13日早上，醫院統計了最新的醫護人員感染數字，院內共有400多名醫護染疫，佔了全體的三分之一，「因為病毒有潛伏期，實際感染的數字只會更高。」

▼確診人數暴增，藥物供應也出現問題。

▲▼中國鬆綁防疫限制之後，北京一家藥店排隊購買藥品的民眾。（圖／路透）

王彬提到，醫院目前正面臨大量減員的問題。此前，醫院抽調了部分人員支援方艙，「新十條」之後，還有一部分人員在方艙，「原來8、9個醫生就能應對的發熱門診，現在派了16個醫生還是應對不過來，『新十條』剛出來的幾天，天寒地凍，發熱（發燒）門診排隊者眾多，甚至有病人砸了醫院玻璃」

人員減員，醫院卻要維持運轉，王彬醫院的做法是，陽性醫護有7天假期，正常7天轉陰後回醫院上班，若症狀仍較為嚴重或還未轉陰，則需要醫護自己請病假。此外，不再需要查核酸才能上班，自測陽性但症狀不嚴重者可以照常上班，醫院對此的原則是，不強迫、但默許，「不強迫是為了不讓醫護寒心，默許是為了醫院能維持運轉。」

藥物不足的問題也相當嚴重，王彬說，感冒發燒類藥物，醫院正常是準備10天的量，但是大批患者湧來，3天就把10天的備貨買光了，這還是在控制每人購買數量的前提下，「現在像退燒藥布洛芬、泰諾這些藥，進貨都進不到，沒有廠家能補上來，包括連花清瘟也是，藥物的供應可能也和物流不太通暢有關係。」

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

王彬認為，藥物的問題一方面是供應不上來，另一方面是很多人因為恐慌在囤藥，「比如能開1盒的藥，療程也是足的，很多人問能不能開2盒；能開2盒的，問能不能開4盒?」

除了現在面臨的問題外，王彬認為，更令人擔憂的是，目前醫院是負債經營，抗疫三年，累計算下來是虧本的，負債超億元，醫院只能減少醫護人員收入，同時，延長廠家的付款週期，政策規定付款週期不能超過3個月，但實際上現在壓著最長的已經超過10個月沒付款了，「要不然醫院一點錢都沒有了。」

同時，在工作強度大、待遇還降低的情況下，也出現了醫務人員隊伍不穩定的現象，王彬直言，現在醫院為了在減員狀態下維持運轉，領導幹部帶頭帶病上班，也有醫護主動帶病上班，但醫院沒有也不敢強迫醫護帶病上班，「如果強迫，會傷害很大一部分人感情。」

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