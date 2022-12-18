北京醫院太平間「遺體滿到放地上」　火葬場「24小時運轉」燒不完

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫鬆綁之後，各地疫情急速升溫，北京還傳出殯儀館爆滿、火葬場得排隊的情形。另外，也有醫院的工作人員指出，不只殯儀館，醫院太平間也爆滿，冷藏櫃一個格子塞兩具遺體都裝不下，地面上放了30具遺體，連喪葬服務費也大幅漲價。

《東森新媒體ETtoday》15日曾直擊，北京東郊殯儀館排滿等候火化遺體的家屬車，現場8座焚化爐只能24小時不間斷運作。殯葬業者也透露，殯儀館的冰櫃昨天（14日）已經滿了，只能先將遺體放在地上，預約完全爆滿。

▼北京東郊殯儀館。（圖／記者任以芳攝）



殯葬業者更直言，換成八寶山殯儀館的話更約不上，8天都約不上，「北京近期感染死亡人數實在太多，尤其是（疫情）放開後，往生的多半都是老人，就是這幾天發生的事。」

香港媒體《明報》也引述一名醫院工作人員說法指出，不只殯儀館，醫院太平間的冷藏櫃也已經爆滿，一格放兩具遺體也裝不下，有約30具遺體只能先放在地上等待入櫃。

此外，喪葬服務費用也大幅飆漲，甚至出錢也找不到人處理遺體。殯儀業者告訴《東森新媒體ETtoday》，昨天接到自己朋友的電話，家裡有往生者，擔心家裡太熱（暖氣）遺體會壞掉，希望能幫忙處理後事，但他不敢去幫忙，怕被感染，就算穿防護服都不敢去。

▼殯儀館排隊到大門外。（圖／記者任以芳攝）

