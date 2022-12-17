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北京資深媒體人染疫亡　官方通報新增死亡病例掛零

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲北京大量民眾染疫，醫療系統承受巨大壓力。（圖／路透社）

文／中央社台北17日電

北京疫情繼續延燒，但官方近期都沒有公布新增死亡病例，而綜合中國及香港媒體報導，2名中國資深媒體人包括前「人民日報」記者楊良化及前「中國青年報」副總編輯周志春近日皆染疫死。

據陸媒財新網報導，中國青年報前副總編輯周志春8日去世，享年77歲。

報導引述知情人士表示，周志春近日核酸檢測呈陽性，6日北京醫院醫護人員上門再次檢測，社區7日晚通知覆核陽性需隔離。當晚醫用監測手錶顯示，他的心臟於8日1時23分驟停。

報導說，周志春身體一向不錯，2011年曾發現患喉癌，在協和醫院做手術後痊愈，他的辭世醫生診斷為「心源性猝死」。

周志春1945年1月22日出生，畢業於北京體育學院游泳專業，中國文化大革命期間，他被下放到湖北最大的軍墾農場沈湖農場，後來到了武漢「長江日報」任編輯、記者。

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

1978年10月7日中國青年報復刊，他調至中國青年報工作，歷任編輯、總編室主任、副總編輯，2005年退休。

目前在財新網還可看到有關周志春逝世的報導，但有關楊良化感染COVID-19後死亡的報導「人民日報名記者楊良化染新冠後去世，74歲｜訃聞」已被下架。

據香港星島日報今天報導，楊良化的妻子謝文梅已經發訃告，而楊的家人告訴財新網，20年前楊良化曾罹患鼻咽癌，有後遺症，水與食物常不慎入肺。

北京這波疫情來勢洶洶，楊良化於10日開始發高燒，抗原測試呈陽性。因抵抗力下降，肺部因細菌感染病情加重，在朝陽醫院加護病房搶救2天後，於15日晚間逝世，享年74歲。

報導表示，楊良化是資深新聞從業人員，曾任人民日報高級記者、人民日報（海外版）主編、「新聞戰綫」總編輯。

針對這兩位媒體人的身故，美國之音（VOA）今天報導，這是中國政府在無預警、無準備、無計畫的情況下放棄清零政策的死亡案例。

▲▼北京藥房和診所外，排滿人潮。（圖／路透）

星島日報報導說，另據網上流傳，前「科技日報」總編輯陳泉湧在微信朋友圈發文稱，北京防疫放開後不到10天，66歲的北京長城戰略研究所創始人、所長王德祿死亡。前2天他上班發現「陽了」，13日下午發燒，晚上吃了退燒藥後睡覺，當陪護人員發現時已經離世。

王德祿的研究所在中國推動科技創新進程中，為政府和地方、企業提供諮詢。

陳泉湧稱，王德祿患高血壓、心血管等病，並說王德祿及周志春可能都大意了，輕信「只相當一次感冒」的說法，吃了退燒藥不會出大問題，結果竟「說走就走」，猝不及防。

此前中國多家媒體13日也相繼報導，前瀋陽金德隊球員王若吉染疫死亡，年僅37歲。

1985年出生的王若吉因染易導致基礎性疾病（糖尿病）惡化身故，而中國先前通報的死亡病例，不少染疫者都是慢性病史的患者。

像是今年4月18日上海首次通報，自3月間封城以來的新增3例死亡病例，分別為89歲和91歲的女性，以及一名91歲的男性，都是心臟病、糖尿病和高血壓等慢性病史的患者。

不過，自12月7日中國官方公布優化防疫新10條後，迄今中國衛健委沒有公布新增死亡病例，累計死亡病例維持在5235例。

近日北京的年長者染疫後併發慢性病身亡數量大增，甚至出現冰櫃、焚化爐難以處理大批往生者的情況，有長者遺體因無處安放被迫暫留家中。

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