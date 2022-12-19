《女神降臨》居第二！LINE WEBTOON最受歡迎漫畫是這部　

▲LINE WEBTOON熱門榜單。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE WEBTOON今日公布2022年台灣十大年度熱門作品、潛力作品、五大本土原創作品排行榜。據站內統計，「愛情」類別在今年仍是讀者最愛，由《和我老公結婚吧》強力奪下第一，而「校園」類別僅以些微差距成為第二名，特別是於知名串流平台上動畫化而甫登網熱搜的《看臉時代》、多重反差身份的《入學傭兵》是不分男女都喜愛的作品，第三名則由「奇幻冒險」與「台灣原創作品」並列。



LINE WEBTOON 2022年十大熱門作品排行榜，由4月上線以來便強勢攻佔排行榜的復仇系韓國超人氣改編漫畫《和我老公結婚吧》拿下榜首，以正宮還魂復仇綠茶閨蜜及渣男老公的故事，搭配絕無冷場的復仇劇情，使其人氣居高不下，總觀看人數突破2,100萬次，評分高達9.66，而連續四年拿下冠軍的《女神降臨》即使結束連載仍居第二。

LINE WEBTOON從上線的新作品中，綜合評估選出十大潛力作品排行榜，第一名打破了「浪漫愛情類型作品為市場主導」的迷思，以廣受男性讀者喜愛的奇幻冒險作品《我培育的S級們》居首，第二名《金部長》則是神級作品《看臉時代》中分線出來的角色故事，第三名《姐妹戰爭》是站內知名漫改劇《我的ID是江南美人》創作者的重磅愛情新作，深刻描述校園霸凌、親子關係等寫實議題，深受讀者的關注和喜愛。

根據LINE WEBTOON團隊的觀察，台灣網漫題材多元，尤以青澀甜蜜的戀愛故事，以及禁忌之戀最受歡迎，「2022年度五大台灣作品」由大人系戀愛的《我與教授難以啟齒》和純愛系的BL作品《我的室友帥哥學長》包辦第一、二名，第三至四名分別為預計影視化的寫實在地作品《宅男打籃球》和描繪台灣民俗神祇故事的《引路人》，至於第五名則是今年新進榜、獲得影視改編計畫的《黑盒子》，以驚悚獵奇的故事備受關注。