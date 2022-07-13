LINE WEBTOON登台8周年　漫畫「黑盒子」即將影視化

▲漫畫黑盒子即將影視化。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

網路漫畫平台LINE WEBTOON今（13）日歡慶登台8週年，宣布平台熱門連載作品《黑盒子》將改編為影視作品，也推出8周年活動，加碼贈送iPhone 13 Pro等豪華大禮，用戶只要下載並登入APP完成指定任務就有機會獲得超值好禮。

LINE WEBTOON表示，近年漫改劇與漫畫IP擴張的熱潮不斷，帶動全球條漫市場熱度上升，LINE WEBTOON身為網路漫畫平台龍頭，全球旗下所有平台擁有1.8億的月活躍用戶和600萬名的創作者，總累積作品數更達到10億部；在台灣市場，過去8年LINE WEBTOON持續培育台灣創作者，已累積超過800部繁體中文作品和逾百位的本土創作者。

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮表示，將持續為讀者提供更豐富、優質好看的漫畫作品，真心感謝台灣讀者8年來的支持，我們看好台灣在地人才的創作力，除了不斷累積好作品，目前在平台上的140部台灣在地作品中，已有43部成功授權至海外市場，未來我們會持續扶植優秀台灣作品登上世界舞台，更期望透過在台經紀約計畫與培育計畫的擴大，能幫助更多作品IP發揮一源多用的機會。

LINE WEBTOON於去年啟動「經紀約計畫」協助台灣創作者拓展更多IP發展機會，今日更宣布，畫風極具特色、描繪各式獵奇驚悚的短篇人氣作品《黑盒子》已與LINE正式簽訂影視化計畫，成為繼《宅男打籃球》後，第二部LINE WEBTOON本土漫畫影視化作品代表。

除了IP影視化外，以台灣民俗神祇為背景的人氣作品《引路人》與「有病制作」開發團隊共同將漫畫IP遊戲化，讓此部台灣作品成功成為《Gang Start：異世界極道傳說》手遊聯動活動關卡之一。