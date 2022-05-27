粉絲敲碗6月快開播第二季！　3部必追人氣韓劇原來是網漫改編

▲漫改劇《柔美的細胞小將》第一季獲得高討論度，第二季也即將開播。（圖／翻攝自《柔美的細胞小將》官網）

生活中心／綜合報導

週末假日待在家追劇的人很多，也發現韓劇不再只有浪漫愛情，還可以看到青春熱血、驚悚懸疑、奇幻燒腦等各式題材，越拍越多元，佩服編劇讓人一秒入坑的功力。而近年有些取材新穎的戲劇黑馬，播出後大熱，在網路上掀起話題討論潮，仔細一查才發現，其中不少竟是爆款漫畫翻拍，真人版劇情不僅沒有失望，甚至還有夯到要拍第二季，以下就盤點正在熱播中、確定影劇化的5部漫改劇，趕快收進清單追起來。

《柔美的細胞小將》

原作累積逾34億點擊率，人氣網漫《柔美的細胞小將》翻拍成電視劇後，飾演女主角「柔美」的金高銀特地剪去一頭長髮，以可愛妹妹頭亮相，高度還原網漫角色造型，演出一位30代平凡上班族如何面對職場與感情的考驗，並不時透過腦中細胞的視角來呈現，劇情貼近生活又帶點逗趣，引起許多劇迷共鳴，第一季與男主角安普賢甜蜜整部戲，結局雖然令人意難平，但在宣布第二季預計6/11播映後，粉絲已經開始期待新的劇情走向，迫不及待想看到柔美甩開理工男後，與第二任「男友」朴珍榮發展出新的感情線。

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▲作為上班族的柔美，不僅貼切呈現了職場生活與愛情故事，更以腦中的各種細胞傳達內心世界的情緒，讓人看了很有共鳴。（圖／翻攝自LINE WEBTOON）

▲《柔美的細胞小將》第一季結局讓粉絲看得心痛，但也開始期待第二季的新劇情走向。（圖／翻攝金高銀Instagram）

《還有明天》

目前正在熱播，改編自同名網路漫畫的《還有明天》，主要講述一群陰間使者試圖拯救打算輕生的人們、以及亡魂引渡的故事，電視劇找來金喜善、路雲、李洙赫演出，高顏值組合加上奇幻元素，立刻在網路上掀起超高討論度，未演先轟動，一開播果然也創下好成績。戲劇內容有不少感人故事引起網友爆淚討論，此外更有不少金句台詞，像是「如果不懂得自救，就不會得到救贖」、「你明明就是被害者，為什麼反而更難

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▲《還有明天》劇情奇幻，電視劇找來高顏值男女演出，播出後網上掀起討論熱度。（圖／翻攝自mbc官方Instagram、LINE WEBTOON）





《魔幻之音》

同樣播映中的，還有池昌旭、黃寅燁、崔聖恩主演的《魔幻之音》，情節描述一位生活艱困、不得不放棄夢想的少女，以及一位活在父母期待之下的少年，在遇見住在廢棄遊樂園的神秘魔術師之後，如何面對苦惱重燃希望，並且領悟到人生真諦。這部戲劇不只是翻拍韓國人氣漫畫家河壹權的作品，探討青少年的壓力與成長的故事，最令人耳目一新的是，結合音樂劇的拍攝手法，呈現貫串全劇的「你相信魔術嗎？」這句台詞，為劇情增添魔幻感，沖淡原來的沉悶議題，也間接療癒觀眾的內心。

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▲▼改編同名網漫的《魔幻之音》，找來池昌旭飾演神秘魔術師，他在戲中又唱又跳，再加上戲劇內容走的是療癒路線，開播後獲得觀眾好評。（上圖／翻攝自LINE WEBTOON、下圖／翻攝自Netflix臉書官方粉專）

《今生也請多指教》

「轉世第18次的她，第一次出現想記下來的人，卻因為命運已定不得不離開…」，每次投胎都會記得前世記憶的潘知音，再次睜開眼，迎來了第19次人生，但這次為了和真愛「文瑞夏」相遇，她將展開一場追夫行動。韓國作家李惠連載中的人氣網漫《今生也請多指教》，大玩前世今生梗，在韓網Naver Webtoon評分高達9.98，在台灣LINE WEBTOON也有9.93高評分，命運與輪迴的劇情令人百看不膩，凸顯這類題材受歡迎程度，現在確定翻拍成韓劇，申惠善將飾演女主角，男主角有望由安普賢接下，讓不少網友、讀者相當期待看到真人化的播出。

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▲《今生也請多指教》大玩前世今生梗，確定翻拍成電視劇後，讓很多人充滿期待。（圖／翻攝自LINE WEBTOON）

《再婚皇后》

皇帝「索本修」為了把情婦扶正，要求和皇后「娜菲爾」離婚，未料皇后霸氣反擊「我同意離婚，但是請同意我再婚」，提出改嫁要求，下定決心要成為其他國家的皇后！網漫《再婚皇后》在LINE WEBTOON上架後，至今依舊熱門，穩坐人氣總排行榜前5名，狗血的宮鬥劇情加上綺麗少女畫風，很多人一看就上癮，有著高達5,000萬次點擊率，尤其跳脫傳統的女角人設，更是圈粉無數；在宣布影視化之後，很多人又驚又喜，引發SNS熱搜討論潮，並敲碗心目的演員人選，雖然網曾瘋傳徐睿知將合作池昌旭演出，但男女主角是誰仍未定，可以肯定的是，一票粉絲都在等著看。

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▲跳脫傳統女角人設的《再婚皇后》，也是很多粉絲敲碗想看真人版演出的熱門網漫。（圖／翻攝自LINE WEBTOON）

近期許多韓國夯劇改編自熱門漫畫，掀起一波波漫改劇熱潮，同時帶動網路漫畫崛起，尤其是深耕台灣8年的行動漫畫平台LINE WEBTOON，站內就有不少熱門影視作品大受喜愛，像是《殭屍校園》、《那年，我們的夏天》、《女神降臨》、《無法抗拒的他》等，搭配吸睛的演員陣容，不僅為電視劇帶來高收視率與討論度，也讓二次元潮流文化獲得更多人關注，追劇也追漫畫原著，搶先知道劇情發展，避免被爆雷。

除了精彩影視漫畫不能錯過，現代人對於不同類型題材的喜好日益顯著且接受度高，如廣為多數人喜歡的愛情類型之外，更有穿越/轉生、現代/職場、奇幻冒險、搞笑/生活、驚悚恐怖等多元類別，超過300部漫畫每週連載中，其中有1/3為台灣原創漫畫，像是《北投女巫》《宅男打籃球》《我與教授難以啟齒》《我的室友帥哥學長》，不只作品角度打破既有的刻板印象，甚至還有超展開的劇情，有趣的故事內容讓漫迷與劇迷看了就停不下來。

▲▼LINE WEBTOON不只有必看的漫改神作，更有超過300部漫畫每週連載中，題材類型多元豐富，每天看不完。（圖／翻攝自LINE WEBTOON）

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