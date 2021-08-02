本土網漫《宅男打籃球》將改編影視！LINE WEBTOON登台7週年

▲熱門本土漫畫《宅男打籃球》將影視化改編。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者林育綾／綜合報導

網路漫畫平台LINE WEBTOON 慶祝登台7週年，今（2）日除了公布首位在台代言人，邀請飾演《火神的眼淚》林柏宏化身「撕漫男友」，拍攝3支影片；更宣布熱門本土漫畫《宅男打籃球》將影視化改編，預計於明年第2季正式開拍，也成為LINE WEBTOON台灣首部漫改影視作品！

LINE WEBTOON至今在全球總下載量超過2億，作品數累積超過130萬部，具有750,000名創作者，台灣市場也累積超過600部的繁體中文作品，多達近100位的本土創作者。而該平台旗下多部作品，也陸續改編為戲劇、電影、動畫，像是《與神同行-神的審判》、《女神降臨》、《SWEET HOME》、《無法抗拒的他》等，成為孵化娛樂內容原創IP重要平台。

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▲韓劇《無法抗拒的他》也是由漫畫改編。（圖／Netflix提供）

平台表示，在台7年來也持續深耕台灣漫畫市場，以台灣漫畫家的「夢想孵化器」為目標，培育在地新銳創作者，協助本土作家IP影視化。其中超人氣作品《宅男打籃球》將由內容物數位電影製作有限公司進行影視化改編，也成為LINE WEBTOON台灣首部漫改作品，預計明（2022）年第2季正式開拍，讓粉絲們皆引頸期盼。

《宅男打籃球》以一群「魯蛇」追尋籃球夢為主題，從2015年開始連載，描述主角周大華從高中籃球校隊的風雲人物，一轉眼變成一位年近30歲，過著鹹魚般混吃等死生活的魯蛇，直到他報名了「寶島社區盃3對3籃球大賽」，才又逐漸找回奮鬥的目標。過程中爆笑又熱血的故事情節，吸引一票忠誠粉絲，預計明年開拍成影集後，勢必再掀起一波熱潮！

▲網路漫畫平台LINE WEBTOON慶祝登台7週年，公布首位在台代言人林柏宏。（圖／LINE WEBTOON提供）

為了歡慶7週年，LINE WEBTOON也祭出《我們的週年紀戀日》系列活動，公開首位台灣代言人，邀請在《火神的眼淚》飾演帥氣打火英雄的林柏宏，化身為「撕漫男友」，出演3支以平台人氣漫畫內容出發的創意短影片，影片劇情皆巧妙串聯情侶間特殊的「紀念日」，呼應7週年主題。同步也推出活動，下載登入APP並完成指定任務，即有機會將iPhone 12、林柏宏周邊禮帶回家。

▲林柏宏成為台灣首位LINE WEBTOON代言人，並拍攝影片。（圖／LINE WEBTOON提供）

另外，文策院在IP 跨域應用的趨勢下，也鼓勵出版與影視產業攜手合作，其中「內容開發專案計畫媒合服務」提供出版端、編劇端、投拍方媒合獎勵機制，希望加速文本作品轉譯影視化。

像是《CCC創作集》編輯部開發的漫畫家左萱作品《神之鄉》，故事以關聖帝君慶典進行為題材，已獲改編為劇集，由編劇王莉雯及導演莊景燊導演操刀，近來熱播中。

▲▼文策院《CCC創作集》編輯部開發的漫畫家左萱作品《神之鄉》，獲改編為電視劇。（上圖／©神之鄉，左萱著作，蓋亞文化提供；下圖／東森電視）

文策院表示，持續支持《CCC 創作集》的開發，也鼓勵各種IP故事的改編轉換，更透過全球各市場展會，全力促成版權銷售，從故事的源頭到全球銷售，從漫畫出版業到影視產業，希望把產業斷點接起來，讓台灣的故事走到全球。

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