地球踢被子！今晨4℃創新低　下波再挑戰寒流

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興提醒，今天（19日）清晨要注意「地球踢被子」輻射冷卻效應。中央氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在新竹縣峨眉的4度，是這波寒流的最低溫。氣象局表示，周四至周日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，後期清晨低溫甚至有達寒流機率。

▼21縣市低溫特報。（圖／氣象局）



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氣象局持續對21縣市發布「低溫特報」：

►今上午至白天低溫區域：



【橙色燈號（非常寒冷）】



新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、花蓮縣、台東縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。



【黃色燈號（寒冷）】



嘉義市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

賈新興在臉書提醒，今晨要注意輻射冷卻效應。氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在新竹縣峨眉的4度，之後依序為苗栗縣西湖4.5度、苗栗縣造橋4.6度、苗栗縣頭屋4.8度，台北氣象站也跌到9.7度。

▼今晨「地球踢被子」，輻射冷卻作用發威。（圖／氣象局）



氣象局表示，今晨因受寒流及輻射冷卻效應影響，10度以下低溫的範圍廣，白天起寒流逐漸減弱，氣溫逐漸回升，預測北部及東北部高溫約15至18度，其他地區19至23度，各地早晚氣溫仍偏低；降雨方面，由於大氣環境偏乾，只有基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，大台北、東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

氣象局預報，周二白天會更進一步回溫，中南部日夜溫差可達10度以上；水氣亦偏少，各地大多晴到多雲，僅基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，周三強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再度下降，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周四至周日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部整天寒冷；由於此波冷空氣性質偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨；此波冷空氣氣溫呈漸進式下降，後續清晨低溫甚至有達寒流機率，惟後期預報仍有不確定性，請注意氣象局的所發布的最新預報。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

