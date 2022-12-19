寒流2天135人無生命跡象！室內猝死比例高　醫示警：1習慣要人命

▲入冬首波寒流報到，全台變成凍番薯。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者隋昊志／綜合報導

入冬首波寒流報到，全台變成凍番薯，據各地政府統計，17、18兩日共接獲135件內科OHCA（無生命跡象）救護案，氣象局表示，18日晚間至19日清晨受到輻射冷卻影響，台南以北局部空曠地區不排除下探4度。心臟病醫師也提醒，溫差大及寒流來襲時，長者、三高族群及心腦血管疾病等高風險族群，一定要慎防猝死，其中起床時1個習慣更是會讓身體陷入危機。另外，研究指出，很多猝死患者是在室內發生，室外的反而少，顛覆以往觀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溫差變化劇烈時，長者、三高慢性病、心腦血管疾病者都是高風險族群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，溫差變化劇烈時，長者、三高慢性病、心腦血管疾病者都是高風險族群，可能會出現血壓調控較差、血壓上升、心跳變快等，造成心肌梗塞、腦中風等心腦血管意外。

▲溫差變化劇烈時，長者、三高慢性病、心腦血管疾病者都是高風險族群。（圖／CFP）



林謂文指出，上述高風險族群在溫差大、寒流來襲時，要特別預防猝死的狀況發生，尤其是室內猝死，據研究指出，醫院接收的猝死患者中，與以往認知觀念不同的是，室內猝死層出不窮，反而是以為室外太冷容易路倒的室外猝死發生案例較少。

▲溫差變化劇烈時，長者、三高慢性病、心腦血管疾病者都是高風險族群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



林謂文提醒，民眾在起床接觸到冷空氣前，可以先在被窩裡面做一些暖身運動預熱身體，也建議在床邊放一些衣服，起床前先將衣服穿上禦寒。另外，高風險族群起床時可能會出現姿勢性低血壓的狀況，起床當下的姿勢變換可能會引起頭暈目眩，產生跌倒等意外，因此起床時可多喝溫熱開水，甚至是先在床上賴床5至10分鐘，先讓身體適應溫度姿勢的變化，避免意外的發生。

▲醫師建議天冷起床時可多喝溫熱開水。（圖／取自Pixabay）



林謂文說明，軀幹、頭頸等重要器官所在的部位，在受到溫差變化影響時更為劇烈，若是沒辦法做好保暖，很可能造成猝死風險大幅提升，影響到寶貴的生命。

台灣連日低溫，各地政府統計，17、18兩日共接獲135件內科OHCA救護案，但是否為天冷因素所致，尚須醫院判定，衛生單位提醒，民眾務必注意自身保暖；消防單位也提醒，應注意居家環境通風及電熱器的用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完