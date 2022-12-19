可能又有寒流！氣溫再急降　最冷時間曝

▲冬天冷空氣一波接一波。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三至周日另一波屬性偏乾的冷空氣逐漸南下，台北氣象站周五至周日清晨最低氣溫有觸及「寒流」定義（≤10度）機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今天（19日）清晨冷空氣略減弱、強輻射冷卻作用加持，最低氣溫略往南調至竹苗、台中，並創此波寒流最低溫，本島各縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹（峨眉鄉）4.0度，苗栗（西湖鄉）4.5度，台中（外埔區）6.0度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，其他地區平地最低氣溫：北部（新北深坑區）7.3度，南部（台南鹽水區）8.0度，東部（花蓮壽豐鄉）6.6度。

▼今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）



吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二冷空氣逐日減弱，天氣持續晴朗穩定，今日白天起氣溫漸回升，在陽光下舒適、晚偏冷；周二氣溫績回升，白天陽光下溫暖舒適、早晚微冷，日夜溫差大。

吳德榮提醒，周三至周日另一波屬性偏乾的冷空氣逐漸南下，強度雖不如上波，白天各地在陽光下或不覺冷，但因入夜有強輻射冷卻作用加持，氣溫降得又快又急，清晨部分平地最低氣溫常降至10度以下，早晚仍應特別注意保暖、防寒。

吳德榮分析，由於冷空氣屬性偏乾，除了周三上半天北台灣偶有局部少量降雨的機率，各地持續至周日皆為晴朗穩定的天氣，已與本月上、中旬北台濕涼多雨、令人不適的天氣型態完全改觀。



吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，台北氣象站逐日清晨的最低氣溫，周四有接近強烈大陸冷氣團（≤12度），周五至周日則有觸及寒流定義的機率，但模擬有不確定性，應持續觀察模式微調。