快訊／氣象局22:00低溫特報「12縣市6度以下」　嘉義高屏探10度↓

▲寒流來襲，全台急凍。（圖／南投林區管理處提供）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象局22點發布低溫特報，除了澎湖縣，全台灣皆為低溫範圍。今日至明天（19日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；台南以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度左右或6度以下氣溫機率，連江有持續6度左右氣溫機率。

氣象局表示，明天（19日）白天起寒流逐漸減弱，氣溫逐漸回升，預測北部及東北部高溫約15至18度，其他地區19至23度，各地早晚氣溫仍偏低；降雨方面，由於大氣環境偏乾，只有基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

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今晚至明天（19日）白天低溫區域：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新竹市、花蓮縣、台東縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。嘉義市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲週一白天起回溫，週三強烈冷氣團報到，但本周雨過天青，乾冷天氣到耶誕節。（圖／記者曾筠淇攝）



氣象局提醒，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

另外，連日來有許多民眾因低溫命危送醫，由於到醫院猝死患者大多是在室內發生，提醒民眾起床前，可以先在床邊放衣服再穿上。另長者、心血管疾病用藥者起床時可能發生姿勢性低血壓，因頭暈造成跌倒等意外發生，可以多在床上賴床5~10分鐘，要讓身體適應溫度、姿勢變化。