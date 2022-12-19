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下波冷更久！轉雨時間曝　恐「寒流接力」凍到聖誕節

（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

▲周三又有強冷空氣報到。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，周三白天又將有另一波較強冷空氣報到影響台灣，預期又會是一次差不多寒流等級，且影響時間更長，周三在北部、東半部降雨機會提高。氣象粉專也說，周三又有一波直逼寒流的強冷空氣南下，將一直影響到聖誕節。

「觀氣象看天氣」臉書粉專表示，寒流一波接一波？今天（19日）白天起氣溫逐漸回升，中南部高溫可達20度以上，北部高溫約16、17度，周二白天台灣各地高溫都可達20度以上。

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「觀氣象看天氣」說，但周三下半天起，又有一波直逼寒流的強冷空氣南下，且這一波冷空氣可說是源源不絕，將一直影響到聖誕節，所幸這波水氣少，屬於乾冷。

▼北部、東半部周三降雨機會提高。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

吳聖宇則在臉書提到，周三白天將有另一波較強冷空氣報到，冷空氣前緣有些水氣會先通過，因此周三在北部、東半部降雨機會提高，但雨量不大，水氣通過也很快，周三白天有些降雨，到晚間就會停止，轉為多雲的天氣；中南部則不受影響，維持多雲或晴。

吳聖宇指出，預估強冷空氣從周四一直影響到周日，溫度將持續偏低，天氣則是乾冷型，配合輻射冷卻作用，各地空曠地區很有機會連續幾天都出現10度以下低溫，預期又會是一次差不多寒流等級的冷空氣，且影響時間更長，提醒大家要特別注意低溫，還沒冷完。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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