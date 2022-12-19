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寒流3大NG保暖行為一次看！　中醫：會讓身體冷上加冷

記者黃翊婷／綜合報導

入冬首波寒流報到，今日（19日）清晨新竹縣峨眉低溫僅4度，創下新低紀錄。中醫師余雅雯提醒，冬季有3大NG保暖法，分別為喝酒或咖啡暖身、錯誤穿著發熱衣、單獨泡湯或泡澡，用錯方法可能會讓身體冷上加冷。

▲▼天氣 寒流 低溫 下雨 濕冷 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲入冬首波寒流來襲，周三又有強烈大陸冷氣團南下。（圖／記者屠惠剛攝）

中醫師余雅雯在臉書粉專「上璽中醫余雅雯中醫師」的文章中提到，冬季保暖如果用錯方法，可能會讓身體冷上加冷，第一個NG行為就是喝酒、咖啡暖身，喝酒會讓血液集中在四肢，反而導致核心體溫下降，可能造成低體溫；喝咖啡則會刺激交感神經系統，導致血管收縮、血流變少，所以容易感覺手腳冰冷。

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余雅雯提到，第二個NG行為是錯誤穿著發熱衣，如果在發熱衣裡面再穿一件或是搭配寬鬆衣服，會導致水氣留在皮膚，進而無法達到發熱保暖的效果；第三個NG行為是單獨泡湯或泡澡，尤其是有心臟血管疾病的人，絕對不宜單獨泡湯，因為冷熱溫差會導致血管急速舒張、收縮，容易引發心肌梗塞或缺血性中風，泡完準備起身時要記得先讓身體起來，腳繼續泡著，然後趕快穿上衣服，千萬不要吹到風。

至於什麼時候才會回暖，中央氣象局表示，周二白天會進一步回溫，中南部日夜溫差可達10度以上，但周三強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再度下降，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周四至周日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部整天寒冷；由於此波冷空氣性質偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨；此波冷空氣氣溫呈漸進式下降，後續清晨低溫甚至有達寒流機率，惟後期預報仍有不確定性，請注意氣象局的所發布的最新預報。

冬季三大 #NG 保暖法，讓你冷上加冷！ #冬季保暖 #寒流來襲...

上璽中醫 余雅雯 中醫師發佈於 2022年12月17日 星期六

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